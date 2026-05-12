Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo celebran el bautizo de Valentina y Doménico

Mauricio Diez Canseco expresó que sintió un profundo regocijo y serenidad al bautizar a sus mellizos Valentina y Doménico. La ceremonia se llevó a cabo recientemente en la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, ubicada en Miraflores, y posteriormente fue compartida en sus redes sociales.

El evento contó con la presencia de Mauricio Diez Canseco junto a Dailyn Curbelo, madre de los niños, y sus otros hijos Camila, Franco y Franchesco. Todos vistieron de blanco para la ocasión especial y acompañaron a los pequeños en su bautizo. Las hermanas de Dailyn, así como amigos cercanos, también participaron.

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"Hemos bautizado a mis pequeños y toda la familia está feliz por este sacramento que han recibido Valentina y Doménico, que será parte de su formación cristiana. Me he emocionado mucho con la ceremonia, con el compartir familiar y ver que todos estamos unidos, como en una comunión", mencionó Brad Pizza.

Después del bautizo, la familia continuó la celebración con un almuerzo en un distinguido hotel en San Isidro. Mauricio destacó que es un hombre de fe, y constantemente ha inculcado valores de unión a sus hijos.

"Me siento contento de poder compartir juntos, ver a todos mis hijos felices, y también con Dailyn, quien es una excelente madre, muy pendiente de mis últimos cachorros", añadió Diez Canseco.