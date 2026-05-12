Aldo Corzo finalizó su relación con la actriz Alessa Wichtel tras más de un año juntos

La actriz Alessa Wichtel, conocida por su papel en "Valentina Valiente", anunció el fin de su relación con el futbolista de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, tras poco más de un año juntos. En diálogo con COSAS, la intérprete indicó que la separación se dio hace algunas semanas y afirmó que afronta el cierre de esta etapa con calma y agradecimiento por lo compartido.

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Alessa Wichtel confirma su ruptura con Aldo Corzo

Alessa Wichtel confirmó directamente a COSAS, en su primera declaración pública sobre el tema, el fin de su relación con el futbolista peruano Aldo Corzo. La actriz señaló que esta etapa junto al deportista concluye en buenos términos y resaltó el aprendizaje y las experiencias compartidas durante su romance.

Las sospechas surgieron cuando los usuarios advirtieron que ambos eliminaron sus fotos juntos de redes sociales.

El vínculo entre ambos se hizo público tras una revelación de la revista COSAS a inicios de abril del año pasado, lo que marcó el inicio de una relación que rápidamente captó la atención del espectáculo en Perú. Desde entonces, Corzo dejó atrás su imagen de "soltero eterno" en el medio local al oficializar por primera vez una relación sentimental.

Motivos de la separación entre Aldo Corzo y Alessa Wichtel

Aunque no se han revelado detalles profundos sobre la ruptura, la actriz fue clara al señalar que la decisión responde a aspectos personales relacionados con sus propios límites. En sus palabras, se trata de "límites que no está dispuesta a negociar", una frase que resume el motivo principal del cierre de esta relación.

"Sí, mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido. Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar. Hoy estoy enfocada y entusiasmada con mi carrera, crecimiento personal y en muchos proyectos que los van a sorprender", declaró Alessa a COSAS.

Con este anuncio, tanto Alessa Wichtel como Aldo Corzo continúan sus caminos por separado, poniendo fin a una de las relaciones más comentadas del entretenimiento y el deporte en Perú durante el último año.