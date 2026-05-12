Chola Chabuca lidera en el rating: ¿Cómo le fue el fin de semana?

Rodeada de felicidad y gratitud, la Chola Chabuca agradeció a la audiencia por apoyar sus producciones 'Reventonazo' y 'Sábado Súper Star'. Estos programas se posicionaron como los más vistos del fin de semana, ofreciendo humor saludable y diversión familiar.

'Reventonazo' logró 9,3 puntos de ráting, mientras que 'Sábado Súper Star' alcanzó 8,7. Así, ambos superaron ampliamente al programa 'Yo soy' de Latina y dejaron atrás a 'JB Noticias', que apenas consiguió 2,7 puntos de ráting. Entretanto, 'La granja vip', un formato internacional, solo obtuvo 2 puntos.

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"Estoy contento, feliz y agradecido porque el público sigue respaldando la propuesta de humor que preparamos cada fin de semana. El Reventonazo sigue siendo líder en su horario y 'Sábado Súper Star' también ha conquistado a los televidentes. Sin embargo, debo de dar un paso al costado con este programa porque debo de empezar a preparar el espectáculo que presentaré este año en el circo", comentó Chola Chabuca.

Por su parte, Ernesto Pimentel mencionó que esta semana serán las últimas presentaciones de la obra 'Senado', que protagoniza en el teatro La Plaza, para enfocarse en su próximo espectáculo de circo.

En el marco del Día de la Madre, el equipo de 'Reventonazo' realizó un especial en homenaje a las madres, resultando ser muy conmovedor.

Programa contó con invitados de renombre

En la reciente emisión de 'Sábado Súper Star', la Chola Chabuca contó con la presencia de la influencer Andrea San Martín y Belén Estévez, quienes participaron en un desafío extremo con tarántulas y serpientes. Además, Karen Dejo y Angye Zapata compitieron en un reto de sexi dance.

Finalmente, las actrices Betina Onetto y Patricia Alquinta sorprendieron al público con una imitación de Thalía y Yuri.