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Fichajes de Universitario para la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas, renovaciones de las pumas
Tras conseguir el tercer lugar, Universitario de Deportes ya planifica su temporada para Liga Peruana de Vóley 2026-27. Revisa aquí las novedades del cuadro crema.
Universitario de Deportes cerró la Liga Peruana de Vóley 2025-26 con un honorable tercer lugar. Desde que las pumas volvieron a la máxima división del vóley peruano, empezaron a escalar posiciones y ahora apuntan a llegar a una final en la temporada 2026-27. En ese sentido, ya trabajan en lo que será su nuevo equipo.
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De momento, se realizan tanto las renovaciones como las salidas del conjunto crema. Por ejemplo, Hervás continuará un año más con las pumas, al igual que Cat Flood y Maluh Oliveira; mientras que Coraima Gómez, Zaira Manzo y Alexandra Machado, entre otras, anunciaron su despedida. En la siguiente nota podrás ver las novedades de Universitario de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
Fichajes de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Renovaciones
- Francisco Hervás (Español - DT)
- Cat Flood (Argentina - Receptora)
- Maluh Oliveira (Brasil - Opuesta)
- Daniela Muñóz (Perú - Receptora)
- Miriam Patiño (Perú - Armadora)
- Lucía Magallanes (Perú - Armadora)
- Karla Ortiz (Perú - Punta)
- Seleisa Elisaia (Perú - Armadora).
Fichajes
- De momento, las pumas no han anunciado ningún fichaje.
Salidas
- Zaira Manzo (Perú - Armadora)
- Coraima Gómez (Perú - Receptora)
- Alexandra Machado (Perú - Central)
- Maria Paula Rodríguez (Perú - Opuesta)
- Angélica Malinverno (Brasil - Central)
- Fátima Villafuerte (Perú - Central), por confirmar
- Mara Leao (Brasil - Central), por confirmar.
Rumores
- Aixa Vigil (Perú - Punta)
- Maricarmen Guerrero (Perú - Central)
- Ivonne Montaño (Colombia - Opuesta)
- Claudia Palza (Perú - Central)
- Ingrid Herrada Perú (Armadora).
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