0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Fichajes de Universitario para la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas, renovaciones de las pumas

Tras conseguir el tercer lugar, Universitario de Deportes ya planifica su temporada para Liga Peruana de Vóley 2026-27. Revisa aquí las novedades del cuadro crema.

    Gary Huaman
    Universitario terminó en el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
    Universitario terminó en el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. | Foto: Universitario
    COMPARTIR

    Universitario de Deportes cerró la Liga Peruana de Vóley 2025-26 con un honorable tercer lugar. Desde que las pumas volvieron a la máxima división del vóley peruano, empezaron a escalar posiciones y ahora apuntan a llegar a una final en la temporada 2026-27. En ese sentido, ya trabajan en lo que será su nuevo equipo.

    Alianza Lima se coronó tricampeón de la Liga Peruana de Vóley tras vencer a San Martín.

    PUEDES VER: Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas, renovaciones del tricampeón

    De momento, se realizan tanto las renovaciones como las salidas del conjunto crema. Por ejemplo, Hervás continuará un año más con las pumas, al igual que Cat Flood y Maluh Oliveira; mientras que Coraima Gómez, Zaira Manzo y Alexandra Machado, entre otras, anunciaron su despedida. En la siguiente nota podrás ver las novedades de Universitario de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

    Fichajes de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    Renovaciones

    • Francisco Hervás (Español - DT)
    • Cat Flood (Argentina - Receptora)
    • Maluh Oliveira (Brasil - Opuesta)
    • Daniela Muñóz (Perú - Receptora)
    • Miriam Patiño (Perú - Armadora)
    • Lucía Magallanes (Perú - Armadora)
    • Karla Ortiz (Perú - Punta)
    • Seleisa Elisaia (Perú - Armadora).

    Fichajes

    • De momento, las pumas no han anunciado ningún fichaje.

    Salidas

    • Zaira Manzo (Perú - Armadora)
    • Coraima Gómez (Perú - Receptora)
    • Alexandra Machado (Perú - Central)
    • Maria Paula Rodríguez (Perú - Opuesta)
    • Angélica Malinverno (Brasil - Central)
    • Fátima Villafuerte (Perú - Central), por confirmar
    • Mara Leao (Brasil - Central), por confirmar.

    Rumores

    • Aixa Vigil (Perú - Punta)
    • Maricarmen Guerrero (Perú - Central)
    • Ivonne Montaño (Colombia - Opuesta)
    • Claudia Palza (Perú - Central)
    • Ingrid Herrada Perú (Armadora).
    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

    google iconPrefiero a Libero en Google
    Lo más visto

    1. Universitario confirmó quiénes se quedan, se van y llegarían para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    2. Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas, renovaciones del tricampeón

    Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano