Universitario de Deportes cerró la Liga Peruana de Vóley 2025-26 con un honorable tercer lugar. Desde que las pumas volvieron a la máxima división del vóley peruano, empezaron a escalar posiciones y ahora apuntan a llegar a una final en la temporada 2026-27. En ese sentido, ya trabajan en lo que será su nuevo equipo.

De momento, se realizan tanto las renovaciones como las salidas del conjunto crema. Por ejemplo, Hervás continuará un año más con las pumas, al igual que Cat Flood y Maluh Oliveira; mientras que Coraima Gómez, Zaira Manzo y Alexandra Machado, entre otras, anunciaron su despedida. En la siguiente nota podrás ver las novedades de Universitario de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Fichajes de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Renovaciones

Francisco Hervás (Español - DT)

Cat Flood (Argentina - Receptora)

Maluh Oliveira (Brasil - Opuesta)

Daniela Muñóz (Perú - Receptora)

Miriam Patiño (Perú - Armadora)

Lucía Magallanes (Perú - Armadora)

Karla Ortiz (Perú - Punta)

Seleisa Elisaia (Perú - Armadora).

Fichajes

De momento, las pumas no han anunciado ningún fichaje.

Salidas

Zaira Manzo (Perú - Armadora)

Coraima Gómez (Perú - Receptora)

Alexandra Machado (Perú - Central)

Maria Paula Rodríguez (Perú - Opuesta)

Angélica Malinverno (Brasil - Central)

Fátima Villafuerte (Perú - Central), por confirmar

Mara Leao (Brasil - Central), por confirmar.

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