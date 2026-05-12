Vivian Baella se pronunció tras comunicado de Flavia Montes en contra suyo y aclaró: "Lo que..."

Vivian Baella se encuentra nuevamente en medio de una gran polémica tras sus declaraciones sobre Flavia Montes. La exjugadora de la selección peruana señaló que la excentral de la San Martín firmó un contrato con Alianza Lima previo a la tercera final de la Liga Peruana de Vóley por bastante dinero y un inmueble, lo que desató una ola de críticas contra la exsanta, pues muchos fanáticos comentaron que se ‘vendió’ y no dio lo mejor de sí en ese partido.

Ante esto, Flavia Montes usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto y señaló que las declaraciones de Vivian Baella carecían de sustento y que todo ello no hacía más que manchar su reputación. Tras ello, la hoy panelista decidió pronunciarse y aseguró que en ningún momento quiso poner en tela de juicio el profesionalismo de la central.

¿Qué dijo Vivian Baella sobre el comunicado de Flavia Montes?

“No me gusta verme, pero no puedo hacerme la vista gorda. He visto la publicación de Flavia Montes. Sí, la he visto. Lo que puedo decir, más allá de la polémica, es que en ningún momento he querido dar a entender o dudar del profesionalismo de una jugadora, ni de ella ni de ninguna otra persona”, empezó diciendo la exjugadora de la selección peruana de vóley en el programa 'Bloqueo y punto'.

Luego, añadió que ella nunca quiso dañar la imagen de Flavia Montes, pero que no puede controlar lo que dicen las demás personas: “Los comentarios que puedan generarse en otras personas o lo que puedan entender ya escapa de mis manos”.

Y añadió: “Simplemente, hice un comentario dentro del entorno, como otros, sobre el tema de los fichajes. Más allá de querer generar morbo, lo que dije fue por un tema bomba, como ocurre en otras ligas, en Brasil, Italia o Turquía, donde anuncian los fichajes con anticipación”.

Por último, Vivian Baella reconoció que, de repente, no fue el momento adecuado para decir esto y le dedicó un sincero mensaje a la central: “A Flavia Montes la respeto mucho, es una figura referente de su club, ha sido miss, titular en la selección. Le deseo lo mejor. Dejo las puertas abiertas de este espacio para poder conversar, porque la conozco por su trayectoria. Flavia, lo digo mirando a la cámara, jamás quise poner en tela de juicio tu profesionalismo”.