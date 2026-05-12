Periodista extranjero reaccionó al fichaje de Héctor Cúper por Universitario: "Entrenador de..."

Universitario de Deportes contrató a Héctor Cúper como su flamante director técnico para el resto de la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. En ese sentido, desde el extranjero reaccionaron a la incorporación del entrenador argentino al cuadro crema, dejando un contundente comentario. Recordemos que el DT ha pasado por varios equipos de jerarquía, como el Valencia e Inter de Milán.

El periodista Federico Buysan, uruguayo, informó en sus redes sociales sobre el nuevo estratega que tienen los merengues, ya que precisamente la 'U' enfrentará la próxima semana a Nacional, en condición de visitante, por la fecha 5 del torneo Conmebol. El club que pierda este cotejo quedará prácticamente eliminado del campeonato, sin opciones de clasificar a los octavos de final, por lo que resulta sumamente importante para ambos.

“Héctor Cúper es el nuevo DT de Universitario. Será rival de Nacional por la fecha 5 de la fase de grupos de Copa Libertadores. Entrenador de mucha experiencia: 70 años y 33 como entrenador. Dirigió al Valencia, Mallorca, Inter de Italia, Betis, Parma, Egipto, Uzbekistán, entre otros”, precisó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X', quien destacó la trayectoria del estratega.

Esto confirma que Universitario de Deportes trajo a un director técnico de primer nivel para lo que resta de la Liga 1, pensando precisamente en el Torneo Clausura 2026. Con el Apertura prácticamente perdido, el segundo certamen de la temporada será clave en las aspiraciones por salir tetracampeones del fútbol peruano, y Héctor Cúper promete ser el engranaje que le faltaba a la institución.

Trayectoria de Héctor Cúper

Estos fueron sus clubes como entrenador: