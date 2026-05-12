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Periodista extranjero reaccionó al fichaje de Héctor Cúper por Universitario: "Entrenador de..."

Periodista extranjero sorprendió al hablar sobre Héctor Cúper, nuevo DT de Universitario, y dar una contundente opinión. Te contamos qué dijo.

Francisco Esteves
Periodista extranjero reaccionó al fichaje de Héctor Cúper por Universitario.
Periodista extranjero reaccionó al fichaje de Héctor Cúper por Universitario. | Foto: AFP.
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Universitario de Deportes contrató a Héctor Cúper como su flamante director técnico para el resto de la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. En ese sentido, desde el extranjero reaccionaron a la incorporación del entrenador argentino al cuadro crema, dejando un contundente comentario. Recordemos que el DT ha pasado por varios equipos de jerarquía, como el Valencia e Inter de Milán.

Los 5 datos que perjudican a Héctor Cúper en Universitario.

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El periodista Federico Buysan, uruguayo, informó en sus redes sociales sobre el nuevo estratega que tienen los merengues, ya que precisamente la 'U' enfrentará la próxima semana a Nacional, en condición de visitante, por la fecha 5 del torneo Conmebol. El club que pierda este cotejo quedará prácticamente eliminado del campeonato, sin opciones de clasificar a los octavos de final, por lo que resulta sumamente importante para ambos.

Héctor Cúper es el nuevo DT de Universitario. Será rival de Nacional por la fecha 5 de la fase de grupos de Copa Libertadores. Entrenador de mucha experiencia: 70 años y 33 como entrenador. Dirigió al Valencia, Mallorca, Inter de Italia, Betis, Parma, Egipto, Uzbekistán, entre otros”, precisó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X', quien destacó la trayectoria del estratega.

Esto confirma que Universitario de Deportes trajo a un director técnico de primer nivel para lo que resta de la Liga 1, pensando precisamente en el Torneo Clausura 2026. Con el Apertura prácticamente perdido, el segundo certamen de la temporada será clave en las aspiraciones por salir tetracampeones del fútbol peruano, y Héctor Cúper promete ser el engranaje que le faltaba a la institución.

Trayectoria de Héctor Cúper

Estos fueron sus clubes como entrenador:

  • Huracán
  • Lanús
  • Mallorca
  • Valencia
  • Inter de Milán
  • Real Betis
  • Parma
  • Selección de Georgia
  • Aris Salónica
  • Racing de Santander
  • Orduspor
  • Al Wasl
  • Selección de Egipto
  • Selección de Uzbekistán
  • Selección de R. D. Congo
  • Selección de Siria
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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