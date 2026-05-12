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¿Habrá milagro? Los resultados que necesita Universitario para ser campeón del Apertura

Las matemáticas aún le otorgan chances a Universitario, pero necesitaría una serie de resultados para que se concrete la hazaña ¿En Ate deben pensar solo en el Clausura?

Wilfredo Inostroza
Universitario igualó 0-0 ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao
Universitario igualó 0-0 ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao | Foto: Liga 1
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A falta de apenas tres jornadas para el cierre del Torneo Apertura, la tabla de posiciones muestra una lucha encarnizada en la cima que parece haber dejado a Universitario de Deportes contra las cuerdas. Tras los resultados de la fecha 14, el cuadro crema se ubica en la cuarta casilla con 25 unidades, a ocho puntos de distancia de Alianza Lima, que con 33 acaricia el título. Aunque las matemáticas aún le otorgan una luz de esperanza a los de Ate, el margen de error ha desaparecido por completo.

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Para que el "milagro" se consume, el primer paso es innegociable: la "U" debe firmar un pleno de victorias en sus últimos tres encuentros para alcanzar los 34 puntos. Sin embargo, la mayor dificultad reside en lo que suceda fuera de su control. El equipo estudiantil necesita que Alianza Lima sufra un colapso histórico, sumando como máximo un solo punto de los nueve en disputa y si es cero, mejor todavía. Cualquier otra combinación que le otorgue dos o más unidades a los íntimos sentenciaría definitivamente las aspiraciones merengues.

El calendario juega un papel crucial en esta definición, ya que los enfrentamientos directos entre los perseguidores podrían darle una mano indirecta a Universitario. Como bien se observa en la clasificación, Los Chankas (30 pts) y Cienciano (29 pts) aún deben medirse contra el líder, Alianza Lima. Para los intereses cremas, lo ideal sería que estos equipos logren frenar al puntero, pero que a su vez tropiecen en sus otros compromisos para no superar la barrera de los 34 puntos y mantener así la paridad en la zona alta.

Universitario vs Sport Boys

Universitario igualó 0-0 ante Boys en el Callao

Finalmente, el factor de la diferencia de goles asoma como el último obstáculo en este laberinto estadístico. Actualmente, Alianza Lima goza de un saludable +18 frente al +9 de Universitario. Esto significa que, incluso si lograran igualar en puntaje al final de la temporada, la ‘U’ tendría que haber protagonizado goleadas categóricas para revertir esa distancia de nueve tantos o que los blanquizules no sumen ningún punto. El camino es sumamente empinado y depende de una serie de resultados utópico, pero en el fútbol peruano la última palabra nunca está dicha.

Universitario debe pensar en el Clausura y el Acumulado

Más allá de la tabla actual, Universitario tiene una ruta clara: ganar este Clausura para asegurar su boleto directo a los play-off. Conquistar esta segunda etapa es el camino más corto para forzar una definición por el título nacional, ya sea en una final directa o una semifinal, y mantener la ilusión de su hinchada de pelear el campeonato hasta el último segundo.

Si el Clausura se escapa, la ‘U’ debe aferrarse al acumulado, donde está obligada a terminar en el primer o segundo lugar. En este escenario, depende de que el ganador del Apertura no repita el plato; solo así, basándose en su regularidad anual, el cuadro crema podría meterse en la pelea y tentar el tetracampeonato.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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