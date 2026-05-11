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¿'Chemo' del Solar será el gerente deportivo de Universitario? Los último que se sabe
¿Regresa el hijo pródigo? Trascendió que 'Chemo del Solar' tiene todo encaminado para asumir la gerencia deportiva de Universitario.
Universitario atraviesa una reestructuración en la parte deportiva. Con la salida de Javier Rabanal y Álvaro Barco, tras el fracaso en el Torneo Apertura, la ‘U’ decidió incorporar nuevos talentos. Se conoció que ya hay acuerdo verbal con Héctor Cúper y hay rumores sobre quién asumirá la gerencia deportiva.
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¿Chemo del Solar será gerente deportivo de Universitario?
En redes sociales trascendió que ‘Chemo’ del Solar influyó para que Universitario pudiera contactarse con Héctor Cúper y, de inmediato, se especuló con que tiene todo encaminado para ser el gerente deportivo de los cremas.
Tras ello, en Hablemos de MAX indicaron que, si bien no hay información oficial sobre una negociación entre Del Solar y Universitario, es un hombre identificado con el club.
“He visto los rumores ahí, no tengo información de qué están hablando, de que él quiera o la U no quiera, pero yo creo que es un candidato natural. Creo, cuando me dicen el nombre de ‘Chemo’ creo que es un candidato natural”, puntualizó Gustavo Peralta.
Finalmente, el comunicador explicó que a Franco Velazco le han ofrecido importantes nombres para que asuma la gerencia deportiva de Universitario. “Tres específicamente”, indicó.
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