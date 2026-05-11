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Universitario ya tiene DT: Héctor Cúper y revelan por cuánto tiempo

El imponente comando técnico que tendrá Héctor Cúper ante su inminente llegada a Universitario

¡Junto con un ex Boca Juniors! Estos son los nombres que formarán parte del comando técnico de Héctor Cúper ante su inminente llegada a la ‘U’.

Antonio Vidal
El comando técnico que tendrá Héctor Cúper en Universitario. Foto: composición Líbero/IG
El comando técnico que tendrá Héctor Cúper en Universitario. Foto: composición Líbero/IG
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Universitario de Deportes ya acordó de manera verbal con el técnico argentino Héctor Cúper por lo que sería un contrato de un año y medio. Se tiene previsto que entre el martes y miércoles Cúper llegue a nuestro país, tras su gran trayectoria en el fútbol europeo, para firmar contrato con el cuadro de Ate.

En ese sentido, gracias a información obtenida, se llegó a conocer el imponente comando técnico que tendrá el estratega argentino para lo que será su mandato en la ‘U’ durante lo que resta del Torneo Apertura y el inicio del Clausura.

Héctor Cúper tiene todo encaminado con la U y revelan la radical medida que timará.

PUEDES VER: La radical medida que tomará Héctor Cúper con el plantel de Universitario: "Va a..."

El comando técnico que tendrá Héctor Cúper ante su inminente llegada a Universitario

Se conocieron los tres nombres principales que acompañarán a Cúper en esta nueva etapa, donde resalta el nombre del preparador físico Zacarias Gaggero, quien en su momento fue preparador físico de Boca Juniors.

Zacarias Gaggero sería el preparador fisico

Zacarias Gaggero sería el preparador físico

Además, se conoció que Santiago Cúper, quien es hijo del DT de 70 años y Carlos Amodeo estarán a cargo de los puestos de asistente técnico.

El comando técnico de Héctor Cuper ante su inminente llegada a Universitario

El comando técnico de Héctor Cúper ante su inminente llegada a Universitario

Trayectoria de Héctor Cúper como entrenador

A nivel de clubes, Héctor Cúper dirigió a equipos como Huracán, Lanús, Mallorca, Valencia, Inter de Milán, Real Betis, Parma, Aris Salónica, Racing de Santander, Orduspor y Al Wasl. Durante su carrera conquistó en dos ocasiones la Supercopa de España y también alcanzó dos finales de la Champions League como entrenador.

Asimismo, estuvo al mando de las selecciones de Egipto, Uzbekistán, Congo y Siria. Con el combinado egipcio logró clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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