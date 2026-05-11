La radical medida que tomará Héctor Cúper con el plantel de Universitario: "Va a..."

El argentino Héctor Cúper tiene un acuerdo de palabra con Universitario de Deportes. Entre el martes y el miércoles, el estratega que pasó por el fútbol europeo llegará a nuestro país para firmar su contrato con el cuadro crema y empezar a trabajar con miras al duelo ante Atlético Grau y el compromiso contra Nacional por la Libertadores.

En L1 MAX, Gustavo Peralta contó que en la reunión que sostuvo el cuadro crema con Cúper, el entrenador argentino dejó en claro que por el momento se va a adaptar al sistema de 3-5-2 hasta finalizar el Apertura. Luego, aprovechando la pausa por el Mundial 2026, trabajará y tomará decisiones sobre el juego de la 'U'.

“Él va a acoplarse a lo que hay, en este momento, en Universitario para terminar el Apertura y lo que resta de la Copa Libertadores. Eso quiere decir acoplarse al 3-5-2. Sin embargo, la intención de lo que ha hablado con la gente de Universitario es, durante ese tiempo y la para del Mundial, conocer al plantel e implantar (cambiar de sistema) su idea si así lo considera”, contó el comunicador.

De esa manera, Universitario espera revertir el complicado momento deportivo y pelear por el tetracampeonato de la Liga 1 2026, el principal objetivo del club. La directiva crema explicó que el Clausura es su última oportunidad para levantar el título.

¿Qué jugadores se van de Universitario?

Por ahora, Sekou Gassama es el jugador que no seguirá en Universitario. El delantero de 31 años no cumplió con las expectativas y se conoció que la intención del club es buscar un atacante de jerarquía para luchar por el Clausura.

Además, Gustavo Peralta contó que Paolo Reyna tenía un acuerdo para salir de Universitario, pero con la llegada de Cúper esto podría cambiar. El estratega analizará el plantel y definirá el futuro del lateral izquierdo.