García Pye quedó rendido y elogió a ex Real Betis que firmará con Universitario: "Salto de calidad"

Universitario de Deportes volvió a sufrir un revés tras empatar sin goles ante Sport Boys en la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Los cremas llegaban como favoritos, pero fueron dominados en el campo y evidenciaron su necesidad de encontrar el rumbo con nuevos fichajes. En medio de ello, Antonio García Pye sorprendió al elogiar a un ex Real Betis que firmará contrato en los próximos días.

Antonio García Pye quedó rendido y elogió a ex Real Betis que firmará con Universitario

Mientras abandonaba el Estadio Miguel Grau del Callao, Antonio García Pye se dio el tiempo de conversar con los medios y responder a sus consultas. En ese momento, le preguntaron sobre la llegada del DT Héctor Cúper como nuevo técnico de Universitario.

Al respecto, el director deportivo interino de Universitario sorprendió al indicar que, pese a la oficialización del club, aún no hay firma de contrato. Sin embargo, no dudó en resaltar que se trata de un técnico de gran experiencia, con manejo de grupo y diversas tácticas para ofrecer al equipo.

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"Estamos a la espera de definirlo, falta que (Héctor Cúper) firme el contrato. Creo que es un salto de calidad importante y hay que tratar de aprovecharlo. Es un zorro viejo, un experimentado, una persona que sabe manejar el vestuario y que tiene mucho criterio y variantes, no está cerrado con la línea de 4”, resaltó el dirigente.

Del mismo modo, García Pye remarcó la trayectoria de Héctor Cúper a lo largo de su carrera e indicó que llegará al club en los próximos días. "Referencias si hay, es un técnico con un recorrido sumamente importante. Entre el miércoles o jueves está llegando a Lima", sentenció.

Héctor Cúper y su paso por el Real Betis

Héctor Cúper llegó a las filas del Real Betis a mediados de la temporada 2007, luego de las buenas campañas que realizó con el Mallorca. Sin embargo, no tuvo los resultados esperados y consiguió solo dos victorias en los 14 partidos que dirigió. Esto llevó a que no renovara contrato para la siguiente campaña.

¿Hasta cuándo firmará contrato Héctor Cúper con Universitario?

De acuerdo con lo señalado por el periodista Gustavo Peralta, Héctor Cúper firmará contrato por una temporada y media con Universitario. Es decir, se mantendrá como la cabeza del equipo hasta finales de 2027.