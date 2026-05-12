0
EN VIVO
Al Nassr vs Al Hilal con Cristiano Ronaldo
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

García Pye quedó rendido y elogió a ex Real Betis que firmará con Universitario: "Salto de calidad"

Antonio García Pye, actual director deportivo de Universitario, halagó a una exfigura del Real Betis de España que llegará al Perú para firmar contrato con los cremas.

Angel Curo
García Pye quedó rendido y elogió a ex Real Betis que firmará con Universitario
García Pye quedó rendido y elogió a ex Real Betis que firmará con Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes volvió a sufrir un revés tras empatar sin goles ante Sport Boys en la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Los cremas llegaban como favoritos, pero fueron dominados en el campo y evidenciaron su necesidad de encontrar el rumbo con nuevos fichajes. En medio de ello, Antonio García Pye sorprendió al elogiar a un ex Real Betis que firmará contrato en los próximos días.

Jorge Araujo dio firme opinión por llegada de Héctor Cúper como DT de Universitario

PUEDES VER: Jorge Araujo dio firme opinión por llegada de Héctor Cúper como DT de Universitario: "Es un..."

Antonio García Pye quedó rendido y elogió a ex Real Betis que firmará con Universitario

Mientras abandonaba el Estadio Miguel Grau del Callao, Antonio García Pye se dio el tiempo de conversar con los medios y responder a sus consultas. En ese momento, le preguntaron sobre la llegada del DT Héctor Cúper como nuevo técnico de Universitario.

Al respecto, el director deportivo interino de Universitario sorprendió al indicar que, pese a la oficialización del club, aún no hay firma de contrato. Sin embargo, no dudó en resaltar que se trata de un técnico de gran experiencia, con manejo de grupo y diversas tácticas para ofrecer al equipo.

Video: Jax Latin Media

"Estamos a la espera de definirlo, falta que (Héctor Cúper) firme el contrato. Creo que es un salto de calidad importante y hay que tratar de aprovecharlo. Es un zorro viejo, un experimentado, una persona que sabe manejar el vestuario y que tiene mucho criterio y variantes, no está cerrado con la línea de 4”, resaltó el dirigente.

Del mismo modo, García Pye remarcó la trayectoria de Héctor Cúper a lo largo de su carrera e indicó que llegará al club en los próximos días. "Referencias si hay, es un técnico con un recorrido sumamente importante. Entre el miércoles o jueves está llegando a Lima", sentenció.

Héctor Cúper y su paso por el Real Betis

Héctor Cúper llegó a las filas del Real Betis a mediados de la temporada 2007, luego de las buenas campañas que realizó con el Mallorca. Sin embargo, no tuvo los resultados esperados y consiguió solo dos victorias en los 14 partidos que dirigió. Esto llevó a que no renovara contrato para la siguiente campaña.

¿Hasta cuándo firmará contrato Héctor Cúper con Universitario?

De acuerdo con lo señalado por el periodista Gustavo Peralta, Héctor Cúper firmará contrato por una temporada y media con Universitario. Es decir, se mantendrá como la cabeza del equipo hasta finales de 2027.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Habrá milagro? Los resultados que necesita Universitario para ser campeón del Apertura

  2. Sekou Gassama protagonizó accidente de tránsito previo al partido Universitario vs Sport Boys

  3. Celebra Andahuaylas: club venció 2-1 y alcanzó a Alianza Lima en el primer puesto del Apertura

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano