Carlos Desio, DT de Sport Boys, sorprendió con rotundo calificativo sobre Universitario: "Muy..."

Universitario de Deportes visitó a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao y terminó rescatando un empate sin goles, con lo que quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura 2026. Los cremas fueron ampliamente dominados durante casi todo el encuentro y terminaron sin rematar ni una sola vez al arco. Tras el final, el DT Carlos Desio no dudó en dejar firmes palabras sobre el juego de la ‘U’.

Carlos Desio, DT de Sport Boys, sorprendió con rotundo calificativo sobre Universitario

Durante la conferencia de prensa, el técnico de la ‘Misilera’ fue consultado por su opinión sobre el trámite del partido en el Miguel Grau y fue claro al enfatizar que necesitaban mayor tranquilidad y variedad de cara al arco para poder vencer a Universitario.

Sin embargo, también señaló que la ‘U’ terminó metiéndose en su campo para defender las embestidas de los rosados y no dudó en elogiar a la gran calidad del plantel que posee la escuadra de Ate.

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"Creo que faltó un poco más de tranquilidad, jugamos mucho del mismo lado, no girábamos y cargamos mucho el mismo sector. Veíamos que Di Benedetto estaba cansado y era atacarle su espalda. Teníamos que mejor de 3/4 hacia adelante. Creo que no tuvimos la visión, pero ellos se cerraban muy bien atrás, se hicieron muy fuertes defensivamente, tiene un gran plantel Universitario y no puedes dudar", manifestó.

"La única jugada que tienen ellos en el segundo tiempo fue un error nuestro de un pase y casi nos vamos con las manos vacías, después de haber hecho todo el desgaste y sacrificio de ir a buscar ese tanto", acotó el estratega.

Carlos Desio expresó su molestia por el empate ante Universitario

Por otro lado, el DT de Sport Boys también expresó su profunda desazón por no haberse quedado con un triunfo de local, especialmente porque jugó prácticamente todo el partido con un jugador más en la cancha. Aun así, remarcó que la ‘Misilera’ fue la gran protagonista del encuentro.

"La verdad que es un sensación desencontrada, por cómo transcurrió el partido nos podríamos haber llevado un poco más, sobre todo en el segundo tiempo que encontramos más espacio y claridad a la hora de marcar. Creo que estuvimos muy ansiosos y erramos mucho. Después, tranquilo por el desgaste que hizo el equipo. Nosotros teníamos la función de ser protagonista en este partido y creo que lo hicimos", aseveró.