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Miguel Ángel Torres rotundo con Héctor Cúper, nuevo técnico de Universitario: "Un DT de..."

Miguel Ángel Torres, campeón con Universitario de Deportes, no se guardó nada y dio fuerte comentario sobre Héctor Cúper, flamante técnico del club crema de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores.

Luis Blancas
Miguel Ángel Torres dio fuerte comentario sobre Héctor Cúper, nuevo técnico de Universitario
Miguel Ángel Torres dio fuerte comentario sobre Héctor Cúper, nuevo técnico de Universitario | Composición: Líbero/ Gemini
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Universitario de Deportes anunció de manera oficial que Héctor Cúper será el entrenador del plantel durante toda la temporada 2026, con el objetivo de conquistar el título de la Liga 1 y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Después de esa confirmación, Miguel Ángel Torres no se guardó nada y lanzó un fuerte comentario sobre el técnico argentino de 70 años.

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Miguel Ángel Torres dio fuerte comentario sobre Héctor Cúper, nuevo técnico de Universitario

Miguel Ángel Torres, quien salió campeón con Universitario en 2009, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo total a Cúper, quien, antes de ese comentario, había sido anunciado como estratega del cuadro merengue.

Para el también apodado ‘Frodo’, la incorporación del entrenador argentino resulta relevante, porque se trata de un técnico de nivel internacional, por lo que ahora deberá asumir un desafío importante en la escuadra crema.

Héctor Cúper es nuevo DT de Universitario de Deportes

Héctor Cúper es nuevo DT de Universitario de Deportes

Asimismo, para Miguel Ángel Torres resulta fundamental que, en momentos de crisis deportivas como el que atraviesa Universitario de Deportes, exista el respaldo total de todos sus hinchas.

“Universitario está por encima de cualquier diferencia. Hoy corresponde respaldar institucionalmente la llegada de un DT de trayectoria mundial que asume el reto de dirigir al club más grande del país. Y dale U!”, se puede leer en X del exfutbolista.

Héctor Cúper es nuevo técnico de Universitario de Deportes

Universitario hizo oficial la presentación de Héctor Cúper como su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026. El técnico deberá encargarse de la parte restante del Torneo Apertura y del arranque del Torneo Clausura en la Liga 1. Además, en la Copa Libertadores afrontará dos encuentros decisivos en busca de la clasificación del club a los octavos de final.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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