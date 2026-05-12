El nuevo y moderno estadio que albergará partidos de la Liga 1: todos los detalles

El fútbol en el norte del país está cerca de recuperar su templo. El Gobierno Regional de Piura ha oficializado la reactivación del proyecto de reconstrucción del Estadio Miguel Grau, una obra que promete transformar el histórico Coloso Miraflorino en uno de los recintos más vanguardistas del Perú. Con una inversión que supera los S/223 millones, esta iniciativa busca saldar una deuda pendiente con la afición piurana y posicionar a la región como una sede de élite para el deporte rey. Este escenario podrá albergar partidos de Liga 1 y torneos internacionales.

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La luz verde llegó a través de la Resolución Ejecutiva Regional N.° 232-2026, firmada por el gobernador Luis Neyra León. Tras meses de incertidumbre y una paralización que se extendía desde finales de 2025 por serias deficiencias estructurales, la gestión regional optó por un borrón y cuenta nueva. Al desechar el expediente técnico anterior, se ha apostado por una contratación directa con la Constructora Bidolino EIRL, una medida drástica orientada a acelerar los procesos y garantizar que la reconstrucción integral no sufra más demoras.

El nuevo proyecto no solo repara los daños del pasado, como la corrosión y las fallas en la cimentación, sino que apunta directamente a los estándares internacionales de la FIFA y la Conmebol. El futuro Miguel Grau contará con una capacidad para 20.200 espectadores, con la novedad de tener todas sus tribunas completamente techadas. Además, incorporará tecnología de punta, que incluye iluminación LED de última generación, pantallas gigantes en las zonas populares y la implementación del sistema VAR, requisitos indispensables para albergar torneos de alta competencia.

Para los protagonistas del juego, las mejoras son igual de ambiciosas. El gramado será de césped Bermuda, diseñado para el alto rendimiento y respaldado por un sistema de riego independiente mediante un pozo exclusivo. El confort se extenderá a las zonas internas con cuatro camerinos de primer nivel, salas de prensa modernas y palcos VIP, lo que asegurará una experiencia de calibre mundial tanto para futbolistas como para la prensa y los directivos.

Así luciría el estadio Miguel Grau de Piura

Con este relanzamiento, Piura no solo recupera un espacio deportivo, sino que fortalece su identidad futbolística. La reactivación del Coloso representa un motor económico y social para el norte peruano, al devolver la esperanza de ver nuevamente fútbol profesional y eventos internacionales en una cancha que esté a la altura de su historia. La meta es clara: convertir al Miguel Grau en el nuevo orgullo de la región y en una pieza clave de la infraestructura deportiva nacional.

Estadio Miguel Grau podrá albergar partidos de Liga 1 y Copa Sudamericana

Finalmente, la culminación de este ambicioso proyecto brindará una solución definitiva a la localía de los clubes de la región. El nuevo recinto podrá ser utilizado por el Atlético Grau tanto en sus partidos de la Liga 1 como en sus futuros desafíos internacionales. Asimismo, esta moderna infraestructura servirá de casa para el Patrimonio de Piura y para Alianza Atlético, club que este año se ha visto obligado a disputar la Copa Sudamericana en el Callao ante la falta de un estadio local calificado, una situación que pasará al olvido con la entrega del renovado Coloso Miraflorino.