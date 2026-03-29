Perú perdió 2-1 en partido amistoso por fecha FIFA y preocupa a hinchas por el futuro

La selección peruana afrontó un nuevo partido amistoso por la fecha FIFA de marzo y sufrió un duro revés luego de perder por 2-1 ante un complicado rival. Este resultado terminó dejando un golpe anímico en la ‘Bicolor’ y sobre todo en los hinchas, quienes ven un futuro sombrío en el combinado patrio.

Si bien todos los ojos de los hinchas están puestos en la selección que dirige el técnico brasileño Mano Menezes, actualmente de gira por Europa, también se sigue de cerca el rendimiento de las demás categorías. En ese contexto, generó preocupación la derrota de la selección peruana Sub-20 por 2-1 ante su similar de Chile.

El encuentro se disputó en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay y terminó con triunfo para la ‘Roja’, gracias a los goles de Vicente Martínez y Yastin Cuevas en el primer tiempo, dejando el partido cuesta arriba para el conjunto peruano.

Perú Sub-20 cayó por 2-1 ante Chile en un amistoso.

La ‘Bicolor’, dirigida por el DT Thiago Kosloski, logró descontar por intermedio del delantero de Sporting Cristal, Josemaría Mellán, lo que generó ilusión en el equipo; sin embargo, no fue suficiente para alcanzar el empate o revertir el marcador. Cabe señalar que entre los convocados estuvieron Piero Cari y Maxloren Castro, futbolistas de Alianza Lima y Cristal que ya han tenido participación con la selección absoluta.

Este resultado no solo representa una nueva caída para la Sub-20, sino que también ha encendido las alarmas entre los hinchas, considerando que este grupo será el encargado de representar al país en el Sudamericano 2027 de la categoría. Además, varios de estos jugadores son vistos como parte clave del recambio generacional hacia la selección mayor.

Perú Sub-20 buscará su revancha

Perú Sub-20 vs Chile se volverán a ver las caras este martes 31 de marzo, en un nuevo amistoso a disputarse en suelo chileno. Esta será una nueva oportunidad para que el combinado nacional pueda remediar su imagen y seguir afinando detalles para el futuro.