A 8 años de la hazaña mundialista: ¿Cómo les va a los 'héroes' peruanos de Rusia 2018?

Lo único que no se recupera en la vida, es el tiempo. Es la frase de moda. Y el tiempo nos recuerda que, hace ocho años, la selección peruana de fútbol jugó su quinto y último Mundial de la FIFA. Sucedió en Rusia, allá por el 2018, y la memoria aún juega con nuestros sentimientos y costumbres.

El entrenador argentino Ricardo Gareca, el hombre de los “milagros inesperados”, convocó a 23 futbolistas para la gesta mundialista. En LÍBERO los evocamos y, para el deleite de nuestros lectores, vamos a narrar el presente de cada uno de ellos.

Perú se enfrentó a Francia en el Mundial 2018

Pedro Gallese

Juega en el Deportivo Cali de Colombia. Es titular en su equipo y, a sus 36 años, aún mantiene sus reflejos felinos y siempre nos regala atajadas artísticas, de gimnasta consagrado. Se mantiene en la selección como capitán.

Alberto Rodríguez

Es considerado como uno de los mejores zagueros peruanos de todos los tiempos, según especialistas consultados por la historia. El “Mudo” (41) está retirado. Predica la palabra de Dios y siempre será fuente de motivación para las nuevas generaciones.

Aldo Corzo

El “Mazo” aún juega al fútbol profesional. A sus 36 años, el recio lateral derecho integra el plantel de Universitario de Deportes, aunque no es titular habitual. Su garra y temperamento lo respaldan por siempre.

Anderson Santamaría

Un zaguero de dilatada experiencia internacional. Juega en Universitario de Deportes y el entrenador Javier Rabanal siempre lo tiene en cuenta. Con 34 años, “Santa” espera ganar el Tetracampeonato Nacional.

Miguel Araujo

Es uno de los referentes de la selección nacional que dirige el brasileño Mano Menezes. Juega en Sporting Cristal y, en cada jugada, pone en práctica lo aprendido durante su paso por Europa. Tiene 31 años.

Miguel Trauco

El “Mago” de la zurda prodigiosa se encuentra sin equipo. A sus 33 años, aúntiene el deseo de continuar jugando. Un problema de disciplina en el club Alianza Lima lo alejó -por el momento- del fútbol profesional.

Paolo Hurtado

“Caballito” camina en los 35 años. No juega en ningún club de la Liga 1 y confía en recuperar el protagonismo de antaño. El hincha lo recuerda por su gol a Ecuador en Quito en la clasificación a Rusia 2018.

Christian Cueva

El “10”. El talento hecho fútbol. “Cuevita”, a sus 34 años, juega en el Juan Pablo II de la Liga 1. Mantiene la picardía de sus años mejores y no abandona el sueño de regresar algún día a la Videna, a su casa. Debe bajar de peso.

Paolo Guerrero

El goleador histórico de la Bicolor, a sus 42 años, es titular indiscutible en Alianza Lima. Cuida su salud como nadie y es el capitán que todos extrañan en la Blanquirroja.

Jefferson Farfán

En octubre cumplirá 42 años. La “Foquita” nos llevó al Mundial de Rusia 2018, pero en la actualidad es un futbolista retirado. Es querido por los hinchas y triunfa en las redes sociales con su programa “Enfocados”.

Rául Ruidíaz

La “Pulga” se alejó de los grandes escenarios y en la actualidad milita en el histórico Atlético Grau de Piura. Tiene 35 años y confía en volver a la selección peruana. Para eso, necesita anotar muchos goles.

Carlos Cáceda

Fue el segundo arquero en la selección peruana que participó en el Mundial de Rusia 2018. La “Pantera” se mantiene en el FBC Melgar de Arequipa, aunque dejó de ser titular indiscutible. Aún tiene “combustible”.

Renato Tapia

El “Capitán del Futuro” juega en el Al-Wasl FC de los Emiratos Árabes Unidos. Tiene 30 años y su ausencia en la actual selección de Mano Menezes sorprendió a muchos. Su aporte siempre es importante.

Andy Polo

La “Joya” tiene 31 años y es el capitán de Universitario de Deportes. El extremo crema no fue convocado a la selección de Mano Menezes, pero está seguro que pronto recuperará el protagonismo del pasado.

Christian Ramos

La “Sombra” jugó al lado de Alberto Rodríguez en el Mundial de Rusia 2018. A sus 37 años, no juega actualmente en ningún equipo de la Liga 1. Es recordado como un defensor eficiente, que nunca se dio por vencido.

Wilder Cartagena

A sus 31 años, “Will” se mantiene jugando en el Orlando City de la MLS. Una lesión lo alejó de los campos de fútbol. Es un mediocampista interesante que aún puede ser útil en el seleccionado nacional.

Luis Advíncula

El “Rayo” dejó la disciplina de Boca Juniors y decidió fichar por Alianza Lima, equipo en el que juega como lateral derecho. Este mes cumplió 36 años de edad y mantiene su velocidad y ganas de triunfar en el fútbol.

André Carrillo

En el Mundial de Rusia 2018 jugaba de extremo. En la actualidad es un volante mixto, con marca y salida. La “Culebra” tiene 34 años y juega en el Corinthians. Además, es titular en la selección de Mano Menezes.

Yoshimar Yotún

Una amarga lesión lo hizo más fuerte. “Yoshi” es el capitán de Sporting Cristal. A sus 35 años, es uno de los referentes en la selección que dirige el brasileño Mano Menezes. Mantiene su “zurda mágica”.

Edison Flores

El “Orejas”, a sus 31 años, juega en Universitario de Deportes, club en el que se formó. El zurdo viene recuperando su mejor estado atlético para colaborar en la conquista del “Tetra” y volver a la selección.

José Carvallo

En el Mundial de Rusia 2018 fue el tercer arquero. Dejó el fútbol y, a sus 40 años, es comentarista deportivo. “Carvallito” es recordado por su paso por Universitario de Deportes.

Nilson Loyola

El lateral izquierdo fue anunciado como refuerzo del Sport Boys. Tiene 31 años y un camino por recorrer en el fútbol. Si se lo propone, puede retornar a la selección peruana.

Pedro Aquino

La “Roca” integra el plantel profesional de Alianza Lima. Su experiencia y capacidad mental para entender el juego lo convierten en un jugador importante. Camina en los 30 años de edad y aún sueña con la Bicolor.

Entrenador: Ricardo Gareca

A sus 68 años de vida, bien medidos, el “Tigre” Ricardo Gareca aún no encuentra un equipo ni una selección a su medida. Por eso, el estratega nacido en Argentina decidió explorar nuevos senderos y acaba de debutar como conductor de su podcast.

La hinchada peruana lo recuerda con aprecio y cariño. Clasificó a la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 y estuvo a punto de llevarnos a Qatar 2022, si es que Perú no caía por penales frente a Australia.

Ricardo Gareca, nuevo entrenador de Perú

Después de estar al frente de la Bicolor entre los años 2015 y 2022, Gareca dirigió sin éxito a Vélez Sarsfield de Argentina (2023) y a la selección de Chile (2024-2025).