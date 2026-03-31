Partidos de repechaje hoy: hora y canales de los cruces y clasificados al Mundial 2026

¡Hoy es un día crucial para el fútbol! Este martes 31 de marzo conoceremos a los últimos 6 cupos para completar los 48 países que disputarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En la siguiente nota te contaremos todo acerca de las dos finales del Repechaje Intercontinental que tiene a Bolivia y los cuatro restantes del Repechaje UEFA, en el que participa Italia.

Repechaje Intercontinental (sedes en México)

Luego de vencer a Surinam, la selección de Bolivia clasificó a la final del repechaje internacional, donde enfrentará a Irak para intentar vencerlo y volver a un Mundial tras tres décadas de ausencia.

Partido Hora Canal Grupo del Mundial RD Congo vs Jamaica 4.00 p. m. (hora peruana) DSports y DGO A - México, Sudáfrica y Corea del Sur Irak vs Bolivia 10.00 p. m. (hora peruana) DSports y DGO I - Francia, Noruega y Senegal

Repechaje UEFA (finales de ruta)

En el plano europeo, tenemos cuatro partidazos, pero los ojos estarán puestos en el Bosnia-Herzegovina vs Italia, pues la Nazionale no participa de un Mundial desde hace 12 años. La última vez que jugó esta cita fue en Brasil 2014 y desde entonces cayeron dos veces seguidas en el repechaje ante Suecia y Macedonia del Norte.