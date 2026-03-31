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Partidos de repechaje hoy: hora y canales de los cruces y clasificados al Mundial 2026
¿Con Bolivia? Hoy se definen a los últimos seis clasificados al Mundial 2026 y aquí podrás saber la hora y canales de transmisión de estos partidazos.
¡Hoy es un día crucial para el fútbol! Este martes 31 de marzo conoceremos a los últimos 6 cupos para completar los 48 países que disputarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En la siguiente nota te contaremos todo acerca de las dos finales del Repechaje Intercontinental que tiene a Bolivia y los cuatro restantes del Repechaje UEFA, en el que participa Italia.
Repechaje Intercontinental (sedes en México)
Luego de vencer a Surinam, la selección de Bolivia clasificó a la final del repechaje internacional, donde enfrentará a Irak para intentar vencerlo y volver a un Mundial tras tres décadas de ausencia.
|Partido
|Hora
|Canal
|Grupo del Mundial
|RD Congo vs Jamaica
|4.00 p. m. (hora peruana)
|DSports y DGO
|A - México, Sudáfrica y Corea del Sur
|Irak vs Bolivia
|10.00 p. m. (hora peruana)
|DSports y DGO
|I - Francia, Noruega y Senegal
Repechaje UEFA (finales de ruta)
En el plano europeo, tenemos cuatro partidazos, pero los ojos estarán puestos en el Bosnia-Herzegovina vs Italia, pues la Nazionale no participa de un Mundial desde hace 12 años. La última vez que jugó esta cita fue en Brasil 2014 y desde entonces cayeron dos veces seguidas en el repechaje ante Suecia y Macedonia del Norte.
|Partido
|Hora
|Canal
|Grupo del Mundial
|Bosnia-Herzegovina vs Italia
|1.45 p. m. (hora peruana)
|ESPN y Disney Plus
|B - Canadá, Qatar y Suiza
|Suecia vs Polonia
|1.45 p. m. (hora peruana)
|ESPN 2 y Disney Plus
|F - Países Bajos, Japón y Túnez
|Kosovo vs Turquía
|1.45 p. m. (hora peruana)
|Disney Plus
|D - Estados Unidos, Paraguay y Australia
|República Checa vs Dinamarca
|1.45 p. m. (hora peruana)
|Disney Plus
|A - México, Sudáfrica y Corea del Sur
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