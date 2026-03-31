0
EN VIVO
Perú vs Honduras por amistoso internacional

Partidos de repechaje hoy: hora y canales de los cruces y clasificados al Mundial 2026

¿Con Bolivia? Hoy se definen a los últimos seis clasificados al Mundial 2026 y aquí podrás saber la hora y canales de transmisión de estos partidazos.

Redacción Líbero
Este martes 31 de marzo se jugarán seis finales para definir a los últimos clasificados al Mundial.
Este martes 31 de marzo se jugarán seis finales para definir a los últimos clasificados al Mundial. | Fuente: composición Líbero
COMPARTIR

¡Hoy es un día crucial para el fútbol! Este martes 31 de marzo conoceremos a los últimos 6 cupos para completar los 48 países que disputarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En la siguiente nota te contaremos todo acerca de las dos finales del Repechaje Intercontinental que tiene a Bolivia y los cuatro restantes del Repechaje UEFA, en el que participa Italia.

Programación de partidos que se realizarán HOY martes 30 de marzo.

PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO, martes 31 de marzo: programación, horarios y dónde ver

Repechaje Intercontinental (sedes en México)

Luego de vencer a Surinam, la selección de Bolivia clasificó a la final del repechaje internacional, donde enfrentará a Irak para intentar vencerlo y volver a un Mundial tras tres décadas de ausencia.

PartidoHoraCanalGrupo del Mundial
RD Congo vs Jamaica4.00 p. m. (hora peruana)DSports y DGOA - México, Sudáfrica y Corea del Sur
Irak vs Bolivia10.00 p. m. (hora peruana)DSports y DGOI - Francia, Noruega y Senegal

Repechaje UEFA (finales de ruta)

En el plano europeo, tenemos cuatro partidazos, pero los ojos estarán puestos en el Bosnia-Herzegovina vs Italia, pues la Nazionale no participa de un Mundial desde hace 12 años. La última vez que jugó esta cita fue en Brasil 2014 y desde entonces cayeron dos veces seguidas en el repechaje ante Suecia y Macedonia del Norte.

PartidoHoraCanalGrupo del Mundial
Bosnia-Herzegovina vs Italia1.45 p. m. (hora peruana)ESPN y Disney PlusB - Canadá, Qatar y Suiza
Suecia vs Polonia1.45 p. m. (hora peruana)ESPN 2 y Disney PlusF - Países Bajos, Japón y Túnez
Kosovo vs Turquía1.45 p. m. (hora peruana)Disney PlusD - Estados Unidos, Paraguay y Australia
República Checa vs Dinamarca1.45 p. m. (hora peruana)Disney PlusA - México, Sudáfrica y Corea del Sur

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, martes 31 de marzo: programación, horarios y dónde ver

  2. Bolivia vs. Irak EN VIVO: a qué hora, alineaciones, apuestas y dónde ver el repechaje Mundial 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano