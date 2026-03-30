Argentina vs Zambia EN VIVO vía Telefe y DirecTV Sports: pronóstico, horarios y canales para ver
Se enfrentan Argentina vs Zambia este martes 31 de marzo, por amistoso internacional previo al Mundial. Lionel Messi apunta a ser titular.
Se viene el amistoso Argentina vs Zambia este martes 31 de marzo, a partir de las 20.15 del horario argentino y 18.15 en Perú, por amistoso internacional que se disputará en La Bombonera. Repasa horarios y canales para seguir este encuentro, que será el último de la ‘Albiceleste’ en su país previo al Mundial de Norteamérica 2026.
Argentina vs Zambia: previa del partido
Todo apunta a que este encuentro marcará la despedida de Lionel Messi con su selección jugando en territorio argentino, porque se espera que la ‘Pulga’ deje defender al combinado de su país tras el Mundial.
Recordemos que en su última presentación, la ‘Scaloneta’ viene de vencer por 2-1 a Mauritania, gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz.
Por su parte, el combinado africano no gana hace siete partidos y espera no ser un simple espectador en la cancha de Boca Juniors. ¿Habrá sorpresa del ‘Chipolopolo’?
Argentina viene de imponerse a Mauritania en partido amistoso
Argentina vs Zambia: horarios
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.15
- Bolivia y Venezuela: 19.15
- Estados Unidos: 19.15 (Miami y Nueva York) y 16.15
- Perú, Colombia y Ecuador: 18.15
- México y Centroamérica: 17.15
Argentina vs Zambia: dónde ver
En Argentina, el partido será transmitido por Telefe y DirecTV Sports. Además, también puedes verlo ONLINE por las plataformas MiTelefe y DGO, que estará disponible también para Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay.
Argentina vs Zambia: pronósticos y cuotas de apuesta
Argentina es amplio favorito para imponerse a Zambia, de acuerdo a lo indicado por las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas:
|Casas
|Argentina
|Empate
|Zambia
|Bet365
|1.03
|15.00
|34.00
|Betsson
|1.03
|13.00
|65.00
|Betano
|1.05
|10.75
|45.00
Argentina vs Zambia: alineaciones probables
Argentina: Martínez, Senesi, Acuña, Romero, Molina, Almada, Paz, Mac Allister, Fernández, Messi, González.
Zambia: Chooma, Phiri, Kalimina, Kanda, Siankombo, Bwembya, Banda, Mandanji, Bulaya, Paina, Kafunti.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90