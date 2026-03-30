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Argentina vs Zambia EN VIVO vía Telefe y DirecTV Sports: pronóstico, horarios y canales para ver

Se enfrentan Argentina vs Zambia este martes 31 de marzo, por amistoso internacional previo al Mundial. Lionel Messi apunta a ser titular.

Wilfredo Inostroza
Argentina se mide con Zambia en partido amistoso internacional
Argentina se mide con Zambia en partido amistoso internacional | Composición: Líbero
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Se viene el amistoso Argentina vs Zambia este martes 31 de marzo, a partir de las 20.15 del horario argentino y 18.15 en Perú, por amistoso internacional que se disputará en La Bombonera. Repasa horarios y canales para seguir este encuentro, que será el último de la ‘Albiceleste’ en su país previo al Mundial de Norteamérica 2026.

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Argentina vs Zambia: previa del partido

Todo apunta a que este encuentro marcará la despedida de Lionel Messi con su selección jugando en territorio argentino, porque se espera que la ‘Pulga’ deje defender al combinado de su país tras el Mundial.

Recordemos que en su última presentación, la ‘Scaloneta’ viene de vencer por 2-1 a Mauritania, gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz.

Por su parte, el combinado africano no gana hace siete partidos y espera no ser un simple espectador en la cancha de Boca Juniors. ¿Habrá sorpresa del ‘Chipolopolo’?

Foto: AFP.

Argentina viene de imponerse a Mauritania en partido amistoso

Argentina vs Zambia: horarios

  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.15
  • Bolivia y Venezuela: 19.15
  • Estados Unidos: 19.15 (Miami y Nueva York) y 16.15
  • Perú, Colombia y Ecuador: 18.15
  • México y Centroamérica: 17.15

Argentina vs Zambia: dónde ver

En Argentina, el partido será transmitido por Telefe y DirecTV Sports. Además, también puedes verlo ONLINE por las plataformas MiTelefe y DGO, que estará disponible también para Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Argentina vs Zambia: pronósticos y cuotas de apuesta

Argentina es amplio favorito para imponerse a Zambia, de acuerdo a lo indicado por las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas:

CasasArgentinaEmpateZambia
Bet3651.0315.0034.00
Betsson1.0313.0065.00
Betano1.0510.7545.00

Argentina vs Zambia: alineaciones probables

Argentina: Martínez, Senesi, Acuña, Romero, Molina, Almada, Paz, Mac Allister, Fernández, Messi, González.

Zambia: Chooma, Phiri, Kalimina, Kanda, Siankombo, Bwembya, Banda, Mandanji, Bulaya, Paina, Kafunti.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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