Ecuador vs Países Bajos EN VIVO por amistoso internacional: horarios y canales para ver partido

La selección ecuatoriana se enfrenta a Países Bajos en un amistoso internacional por fecha FIFA este martes 31 de marzo a las 13:45 p.m. (hora en Perú y Ecuador) en el Philips Stadion, Estados Unidos. Puedes seguir todos los detalles de este partido minuto a minuto en Líbero.pe.

¿Cuándo juega Ecuador vs Países Bajos?

El partido amistoso entre las selecciones de Ecuador y Países Bajos está programado para disputarse el martes 31 de marzo de 2026 en el Philips Stadion, Estados Unidos.

¿A qué hora juega Ecuador vs Países Bajos?

Repasa los horarios del encuentro entre la selección de Ecuador y Países Bajos según tu país y zona horaria.

México: 12:45 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 13:45 p.m.

Bolivia y Venezuela: 14:45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 14:45 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:45 p.m.

Países Bajos: 20:45 p.m.

España: 19: 45 p.m.

Ecuador jugará ante Países Bajos luego de empatar 0-0 ante Marruecos en amistoso internacional

¿Dónde ver Ecuador vs Países Bajos?

El partido entre Ecuador y Países Bajos se podrá ver a través de canales y plataformas de streaming oficiales.

Ecuador: Canal del Fútbol y Disney+

Países Bajos: NPO 3, Ziggo Go y Canal+ Netherlands

Perú: Disney +

Argentina: Disney +

Brasil: ESPN 4 Brasil, Disney+, Sky, Vivo Play y Claro TV.

¿En qué estadio juega Ecuador vs Países Bajos?

El amistoso internacional entre la selección ecuatoriana y la de Países Bajos se jugará en el Philips Stadion, Estados Unidos, que actualmente cuenta con una capacidad de 35,000 espectadores.

Países Bajos llega al duelo ante Ecuador luego de vencer por 2-1 a Noruega en amistoso internacional

Ecuador vs Países Bajos: pronóstico y cuánto paga en apuestas

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Ecuador vs Países Bajos: alineaciones posibles del partido amistoso

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Yaimar Medina/Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco; John Yeboah, Alan Minda, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Kees Smit, Tijani Reijnders, Teun Koopmeiners; Cody Gakpo y Donyell Malen.

Previa el partido de Ecuador vs. Países Bajos por amistoso previo al Mundial 2026

Ecuador y Países Bajos son dos selecciones nacionales que lograron clasificar a la Copa del Mundo 2026 debido a su gran rendimiento en sus respectivas clasificatorias. Sin embargo, a poco más de 100 días del inicio del campeonato internacional, ambas escuadras se preparan para un duelo amistoso.

La selección ecuatoriana llega al partido con 4 empates en sus últimos 5 partidos oficiales, mientras que Holanda ha ganado sus cuatro partidos previos al actual.

Esta diferencia abismal podría asegurar que en la previa, Países Bajos es el favorito para conseguir una victoria en este amistoso internacional por fecha FIFA; no obstante, Ecuador busca darle una alegría a sus ciudadanos ganando el duelo.