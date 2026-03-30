Dónde ver Bolivia vs Irak por repechaje al Mundial 2026: Revisa los canales de transmisión

La selección boliviana se enfrentará a Irak en el repechaje para el Mundial 2026 el martes 31 de marzo de 2026 a las 10:00 p. m. (hora de Perú) en el Estadio BBVA, Guadalupe, México. Te contamos en dónde podrás ver este crucial partido. Además, podrás seguir minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen en Líbero.pe.

¿Dónde ver Bolivia vs Irak?

El partido entre Bolivia e Irak por el repechaje a la Copa del Mundo 2026 se podrá ver en Unitel, Bolivia TV y Entel TV para los ciudadanos bolivianos.

¿Qué canal transmite Bolivia vs Irak?

El duelo entre Bolivia vs Irak se podrá ver por distintos canales según tu país:

Bolivia: Unitel, Bolivia TV y Entel TV.

Irak: Bein Sports, Al Rabiaa SporTV y TOD.

Brasil: SportTV y CazéTV

Ecuador: DirectTV y DGO Ecuador

Internacional: DAZN Internacional y FIFA+

Perú: DirecTV y DGO Perú.

Puerto Rico: FOX Sports 1, DirecTV y NAICOM.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Telemundo y Fox One.

La selección boliviana llega al duelo ante Irak luego de vencer a Surinam en la primera fase del repechaje rumbo al Mundial 2026

Previa del Bolivia vs Irak por repechaje al Mundial 2026

La selección boliviana llega al duelo ante Irak con la moral en alza luego de vencer a Surinam en la primera fase del repechaje rumbo al Mundial 2026. Mientras tanto, los asiáticos no cuentan con un partido oficial desde el año 2025.

Mientras Bolivia ha jugado 4 partidos en 2026, entre amistosos y partidos oficiales por repechaje, los de Irak jugaron sus últimos 4 encuentros en 2025 ante Jordania, Argelia, Sudán y Baréin, donde solo alcanzaron 2 victorias y 2 derrotas.

El último enfrentamiento entre Bolivia e Irak tuvo lugar el 20 de noviembre de 2018, cuando se enfrentaron en un partido amistoso que finalizó con un empate 0-0.

Bolivia se enfrentará a Irak por el repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026

En la previa se puede asegurar que el favorito para ganar esta llave y clasificar al Mundial 2026 es Bolivia, ya que ha conseguido tener un mayor rendimiento, mientras que el país de Asia no ha jugado ningún partido este año.

Bolivia vs Irak: alineaciones probables del partido por el repechaje al Mundial 2026