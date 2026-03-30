Bolivia va por el Mundial 2026: alineaciones de La Verde vs Irak por la final del repechaje

La selección de Bolivia se juega la vida ante Irak por la final del fichaje del repechaje internacional FIFA con el objetivo de conseguir un boleto directo para el Mundial 2026. La Verde llegó a esta instancia tras superar por 2-1 a Surinam y ahora tendrá la difícil tarea de verse las caras con los Leones de Mesopotamia el 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey.

Para este enfrentamiento, todo hace indicar que el entrenador Óscar Villegas no efectuaría muchos cambios, pues no sufrieron ningún tipo de lesión ante Surinam. Es decir, Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, estará bajo los tres palos y arriba, 'Miguelito' Terceros, Robson Matheus y Enzo Monteiro jugarán en el ataque. A continuación podrás revisar el 11 de ambos equipos.

Alineación de Bolivia vs Irak: así jugará la Verde

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Morales; Héctor Cuellar, Ramiro Vaca, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Robson Matheus y Enzo Monteiro.

Alineación de Irak vs Bolivia: así jugarán los Leones de Mesopotamia

Ahmed Basil; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen, Merchas Doshi; Ali Jassim, Kevin Yakob, peter Qwarqis, Amir Al Ammari; Ali Al Hamadi y Aymedn Hussein.

¿Cuándo juegan Bolivia vs Irak por la clasificación al Mundial 2026?

La final del repechaje internacional entre Bolivia vs Irak está pactada para el 31 de marzo.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Irak por el repechaje internacional?

El choque entre Bolivia vs Irak se jugará a partir de las 10.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 p. m. (hora boliviana).

¿Dónde ver Bolivia vs Irak por el repechaje internacional?

La transmisión del enfrentamiento entre Bolivia vs Irak estará a cargo de DSPorts y su plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica.

¿Cómo llegan Bolivia vs Irak?

El equipo de Bolivia ha conseguido dos victorias en sus últimos cinco partidos, siendo estas últimas las victorias ante Surinam (2-1) y Trinidad y Tobago (3-0); por su parte, Irak viene de dos derrotas seguidas en sus últimos cinco partidos.