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Brasil vs. Croacia EN VIVO: cuándo juegan, hora del amistoso, canal y pronóstico

Conoce los horarios y dónde ver el partido de Brasil vs. Croacia EN VIVO, amistoso internacional que se llevará a cabo en Estados Unidos antes del Mundial 2026.

Jostein Canales
Brasil y Croacia juegan este martes por un partido amistoso internacional antes del Mundial 2026.
Brasil y Croacia juegan este martes por un partido amistoso internacional antes del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Las selecciones de Brasil vs. Croacia juegan EN VIVO este martes un partido amistoso internacional de la fecha FIFA en el Camping World Stadium de Florida, Estados Unidos. Ambos querrán llegar de la mejor manera al Mundial 2026, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN, Globo y SporTV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Paraguay y Marruecos juegan este martes por un amistoso internacional previo al Mundial 2026.

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Desde la Copa del Mundo de 2014, la selecciones de Brasil y Croacia se enfrentan cada cuatro años y nos regalan partidos muy atractivos. En esta ocasión, ambas escuadras chocarán en Estados Unidos para seguir probando jugadores y afinar detalles de cara a la máxima fiesta del fútbol.

La selección brasileña atraviesa un momento irregular y viene generando preocupación en sus hinchas. Y es que los dirigidos por Carlo Ancelotti acumulan dos partidos seguidos sin conocer la victoria, el más reciente fue contra una Francia que lo venció por 2-1. Además, el ‘Scratch’ sufrió la lesión de Raphinha, una de sus principales figuras.

Por su parte, la selección de Croacia viene lúcido con esta combinación de gente experimentada con juveniles que tienen un prometedor futuro. Tanto es así que el elenco europeo no sabe lo que es perder desde marzo del año pasado; su más reciente victoria fue el pasado jueves ante Colombia con un marcador de 2-1.

Brasil vs. Croacia: horario del partido amistoso

  • México y Centroamérica: 18.00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 19.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 20.00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 20.00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 21.00 horas
  • España: 01.00 horas (del miércoles 1)

¿Dónde ver Brasil vs. Croacia?

  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV, Sky+ y Vivo Play
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: ESPN, Disney Plus y Tabii
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV
  • España: DAZN y Tabii

Brasil vs. Croacia: pronóstico del partido amistoso

Casas de apuestasBrasilEmpateCroacia
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Bet3651.803.904.00
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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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