Brasil vs. Croacia EN VIVO: cuándo juegan, hora del amistoso, canal y pronóstico

Las selecciones de Brasil vs. Croacia juegan EN VIVO este martes un partido amistoso internacional de la fecha FIFA en el Camping World Stadium de Florida, Estados Unidos. Ambos querrán llegar de la mejor manera al Mundial 2026, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN, Globo y SporTV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Desde la Copa del Mundo de 2014, la selecciones de Brasil y Croacia se enfrentan cada cuatro años y nos regalan partidos muy atractivos. En esta ocasión, ambas escuadras chocarán en Estados Unidos para seguir probando jugadores y afinar detalles de cara a la máxima fiesta del fútbol.

La selección brasileña atraviesa un momento irregular y viene generando preocupación en sus hinchas. Y es que los dirigidos por Carlo Ancelotti acumulan dos partidos seguidos sin conocer la victoria, el más reciente fue contra una Francia que lo venció por 2-1. Además, el ‘Scratch’ sufrió la lesión de Raphinha, una de sus principales figuras.

Por su parte, la selección de Croacia viene lúcido con esta combinación de gente experimentada con juveniles que tienen un prometedor futuro. Tanto es así que el elenco europeo no sabe lo que es perder desde marzo del año pasado; su más reciente victoria fue el pasado jueves ante Colombia con un marcador de 2-1.

Brasil vs. Croacia: horario del partido amistoso

México y Centroamérica: 18.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 19.00 horas

Bolivia y Venezuela: 20.00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 20.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 21.00 horas

España: 01.00 horas (del miércoles 1)

¿Dónde ver Brasil vs. Croacia?

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV, Sky+ y Vivo Play

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: ESPN, Disney Plus y Tabii

Centroamérica: ESPN y Disney Plus

Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV

España: DAZN y Tabii

Brasil vs. Croacia: pronóstico del partido amistoso