Paraguay vs. Marruecos EN VIVO: cuándo juegan, hora del amistoso, canal y pronóstico

Las selecciones Paraguay vs. Marruecos juegan EN VIVO este martes un partido amistoso internacional de la fecha FIFA en el Estadio Bollaert-Delelis de Lens, Francia. Ambos querrán llegar de la mejor manera al Mundial 2026, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio paraguayo, la transmisión estará a cargo GEN y Tigo Sports. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

La penúltima fecha FIFA antes de la Copa del Mundo 2026 tendrá su última jornada de amistosos internacional y Paraguay con Marruecos protagonizarán uno de esos partidos. La ‘Albirroja’ llega motivado a este encuentro luego de vencer a Grecia, por la mínima diferencia, el pasado viernes.

Los dirigidos Gustavo Alfaro nuevamente se caracterizaron por su orden defensivo y mostraron nuevos talentos que le permitieron competir con una selección de casi el mismo nivel que tendrá en el Mundial 2026. Ahora, el técnico argentino tendrá esta última prueba antes de dar la lista definitiva de convocados.

Por su parte, Marruecos llega tras empatar con otro país sudamericano: Ecuador. El conjunto africano —vigente campeón de su confederación por temas extrafutbolísticos— igualó 1-1 en su cancha y ahora querrá volver al triunfo con todas sus estrellas para no llegar disminuido en la máxima fiesta del fútbol.

Paraguay vs. Marruecos: horario del partido amistoso

Si te gusta ver los amistosos internacionales que se realizan antes de una Copa del Mundo y deseas sintonizar el partido entre Paraguay vs. Marruecos, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 12.00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Paraguay vs. Marruecos?

Paraguay: GEN y Tigo Sports

Bolivia: Tuves

Brasil: Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y Xsports

Colombia: Ditu

Ecuador: El Cana del Fútbol

Marruecos: Arryadia Al Aoula y SNRT Live

Internacional: Onefootball

Paraguay vs. Marruecos: pronóstico del partido amistoso