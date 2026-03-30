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Paraguay vs. Marruecos EN VIVO: cuándo juegan, hora del amistoso, canal y pronóstico

Revisa los horarios y dónde ver el partido de Paraguay vs. Marruecos EN VIVO, amistoso internacional que se llevará a cabo en Francia antes del Mundial 2026.

Jostein Canales
Paraguay y Marruecos juegan este martes por un amistoso internacional previo al Mundial 2026.
Paraguay y Marruecos juegan este martes por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Las selecciones Paraguay vs. Marruecos juegan EN VIVO este martes un partido amistoso internacional de la fecha FIFA en el Estadio Bollaert-Delelis de Lens, Francia. Ambos querrán llegar de la mejor manera al Mundial 2026, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio paraguayo, la transmisión estará a cargo GEN y Tigo Sports. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Programación de los partidos que se realizarán HOY lunes.

PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO, lunes 30 de marzo: programación, horarios y canales de tv

La penúltima fecha FIFA antes de la Copa del Mundo 2026 tendrá su última jornada de amistosos internacional y Paraguay con Marruecos protagonizarán uno de esos partidos. La ‘Albirroja’ llega motivado a este encuentro luego de vencer a Grecia, por la mínima diferencia, el pasado viernes.

Los dirigidos Gustavo Alfaro nuevamente se caracterizaron por su orden defensivo y mostraron nuevos talentos que le permitieron competir con una selección de casi el mismo nivel que tendrá en el Mundial 2026. Ahora, el técnico argentino tendrá esta última prueba antes de dar la lista definitiva de convocados.

Por su parte, Marruecos llega tras empatar con otro país sudamericano: Ecuador. El conjunto africano —vigente campeón de su confederación por temas extrafutbolísticos— igualó 1-1 en su cancha y ahora querrá volver al triunfo con todas sus estrellas para no llegar disminuido en la máxima fiesta del fútbol.

Paraguay vs. Marruecos: horario del partido amistoso

Si te gusta ver los amistosos internacionales que se realizan antes de una Copa del Mundo y deseas sintonizar el partido entre Paraguay vs. Marruecos, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 12.00 p. m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 2.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Paraguay vs. Marruecos?

  • Paraguay: GEN y Tigo Sports
  • Bolivia: Tuves
  • Brasil: Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y Xsports
  • Colombia: Ditu
  • Ecuador: El Cana del Fútbol
  • Marruecos: Arryadia Al Aoula y SNRT Live
  • Internacional: Onefootball

Paraguay vs. Marruecos: pronóstico del partido amistoso

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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