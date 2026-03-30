¿A qué hora juega Argentina vs Zambia y dónde ver el partido internacional de fecha FIFA?

Desde La Bombonera de Buenos Aires, se enfrentarán las selecciones de Argentina vs. Zambia por un nuevo partido amistoso de fecha FIFA como preparación a lo que será la Copa del Mundo 2026. Revisa a continuación el horario oficial y dónde ver este emocionante compromiso.

Bolivia vs Irak por el repechaje al Mundial 2026.

PUEDES VER: Bolivia vs Irak: fecha, a qué hora juega, dónde ver el repechaje al Mundial 2026

¿Cuándo juega Argentina vs Zambia?

El partido entre Argentina vs Zambia se llevará a cabo este martes 31 de marzo desde Buenos Aires. Este será el segundo duelo amistoso de la Albiceleste en la fecha FIFA.

¿A qué hora juega Argentina vs Zambia?

Te dejamos el horario según tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 18.15 horas
  • Bolivia y Venezuela: 19.15 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.15 horas
  • México y Honduras: 17.15 horas
  • España: 23.15 horas

¿Dónde ver Argentina vs Zambia?

La transmisión de este emocionante partido de fecha FIFA entre Argentina y Zambia será mediante la señal de Telefe para todo el territorio argentino. Asimismo, en el resto de Sudamérica podrás ver este apasionante duelo vía DirecTV. Por último, tienes la chance de presenciar el compromiso totalmente online en DGO si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.

Argentina vs Zambia: posibles alineaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi.

Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka.

¿Cómo llega Argentina?

Despidiéndose de su público en Argentina, ya que los próximos partidos de fecha FIFA serán en el extranjero, la Albiceleste primero enfrentó a Mauritania en La Bombonera frente a todos sus hinchas. El elenco de Lionel Scaloni venció 2-1, pero dejó dudas.

Argentina derrotó 2-1 a Zambia.

Ahora, la selección argentina buscará un segundo triunfo ante Zambia, de África, para agarrar más confianza de cara a mi que será el Mundial 2026 en Norteamérica. Recordemos que el país sudamericano es actual campeona del certamen internacional, por lo que buscará repetir la hazaña del 2022.

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, lunes 30 de marzo: programación, horarios y canales de tv

  2. Bolivia vs Irak: fecha, a qué hora juega, dónde ver el repechaje al Mundial 2026

