Erick Noriega pierde titularidad en Gremio tras partidos con Perú: "El puesto de mediocampista..."

El buen momento de Erick Noriega parece no ser suficiente para el comando técnico de Gremio. El puesto del futbolista con pasado en Alianza Lima podría correr riesgo luego de unirse a la ‘Bicolor’. El DT del equipo brasileño rompió su silencio y se pronunció acerca de la situación del ‘Samurái’.

Erick Noriega pierde titularidad en el Gremio

El reciente fichaje del argentino Leonel Pérez ha generado más competencia en el puesto del mediocampo. Después de jugar los amistosos para la selección peruana, se estima que Noriega no llegará para disputar el próximo partido de Gremio contra Palmeiras, por lo que Pérez será titular.

Leonel Pérez llegó a Gremio por pedido de Luis Castro, técnico de Gremio y la sorpresa se dio cuando, incluso cuando Erick Noriega estaba disponible, el entrenador optó para usar al argentino como titular.

Con el fin de despejar las dudas de los hinchas, Castro alegó que se ha generado una buena competencia entre ambos jugadores por el mismo puesto. “Hay una buena lucha entre Noriega y Pérez por el puesto de mediocampista defensivo”, expresó.

Erick Noriega tiene competencia en Gremio.

Erick Noriega ha sabido consolidarse como mediocampista defensivo en los últimos partidos de su club y esta posición también se ha repetido en el amistoso ante Senegal. Sin embargo, no se descarta que el técnico vuelva a usar al jugador peruano como defensa.

En lo que va del año, Erick Noriega ha jugado 14 partidos y en 12 de ellos ha sido titular. Además, las estadísticas indican que en nueve enfrentamientos se posicionó en el mediocampo y en apenas tres rindió como defensa.