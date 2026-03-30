Partidos de hoy EN VIVO, martes 31 de marzo: programación, horarios y dónde ver

Con el Perú vs. Honduras, Bolivia vs. Irak y los repechajes para el Mundial 2026, te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY martes 31 de marzo.

Jesús Yupanqui
Se definen los últimos clasificados para el Mundial 2026. Hoy martes 31 de marzo se juegan los partidos por el repechaje para la Copa del Mundo. Bolivia vs. Irak, Italia vs. Bosnia, Suecia vs. Polonia son algunos de los duelos que prometen cautivar a los hinchas. Además, Perú se medirá por fecha FIFA con Honduras. También se juega la Liga Argentina. Horarios y canales para ver los compromisos.

Partidos amistosos de hoy

HorariosPartidosCanales
8:00Botsuana vs. Malaui1xbet
8:00Costa Rica vs. IránBet365
9:30Chile sub 20 vs Perú sub 201xbet
11:00Montenegro vs. EsloveniaDisney Plus y ViX
11:00Noruega vs- SuizaESPN 2, Disney Plus y ViX
11:00San Marino vs. AndorraDisney Plus
11:00Serbia vs. Arabia SaudíDisney Plus
12:00Hungría vs. GreciaDisney Plus
12:30Sudáfrica vs. Panamá
13:00Perú vs. HondurasMovistar Deportes, América TV y ATV
13:00Marruecos vs. ParaguayBet365
13:30Argelia vs. UruguayDGO
13:45Inglaterra vs. JapónDisney Plus
13:45Países Bajos vs. EcuadorDisney Plus
14:00España vs. EgiptoDisney Plus
14:00Senegal vs. Gambia
18:00Estados Unidos vs. PortugalDisney Plus
18:15Argentina vs. ZambiaDSports y DGO
18:30Canadá vs. Túnez1XBET
19:00Brasil vs. CroaciaESPN y Disney Plus
20:00México vs. BélgicaViX

Partidos de hoy por repechaje para el Mundial 2026

HorariosPartidosCanales
16:00RD Congo vs. JamaicaDGO, DSports y ViX
22:00Irak vs. BoliviaDGO, DSports y ViX

Partidos de hoy por el repechaje de Europa para el Mundial 2026

HorariosPartidosCanales
13:45Bosnia-Herezegovina vs. ItaliaESPN, Disney Plus y ViX
13:45Kosovo vs. TurquíaDisney Plus y ViX
13:45República Checa vs. DinamarcaDisney Plus y ViX
12:45Suecia vs. PoloniaESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa de África de Naciones - Clasificación

HorariosPartidosCanales
8:00Burundi vs. Chad1XBet
8:00Etiopía vs. Santo Tomé y Príncipe1XBet
9:00Eswatini vs. Eritrea1XBet
10:00Mauricio vs. Somalia1XBet

Partidos de hoy por la Liga Profesional

HoraPartidoCanal
12:00Aldosivi vs. Argentinos JrsDisney Plus

Partidos de hoy por el Brasileirao Serie B

HorariosPartidosCanales
16:30Juventude vs. NovorizontinoBet365
17:00Fortaleza vs. CuiabáBet365

Partidos de hoy por Copa de la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
16:00Audax vs. U de ChileBet365
18:30Everton vs. LimacheBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
20:00Tolima vs. Águilas DoradasWin Play

Partidos de hoy por FIFA Series - Fase Grupos

PartidosCanalesHorarios
1:00China vs. CamerúnDAZN APP
4:10Australia vs. CurazaoDAZN APP
7:00Kazajistán vs. ComoresDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa de Primera

HorarisPartidosCanales
16:302 de Mayo vs. Nacional AsunciónBet365
18:30San Lorenzo vs. S. AmelianoBet365
18:30Sportivo Luqueño vs. Cerro PorteñoBet365

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
9:00Progreso vs. Liverpool M.Disney Plus
17:00Defensor Sporting vs. AlbionDisney Plus

