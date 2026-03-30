Partidos de hoy EN VIVO, martes 31 de marzo: programación, horarios y dónde ver
Con el Perú vs. Honduras, Bolivia vs. Irak y los repechajes para el Mundial 2026, te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY martes 31 de marzo.
Se definen los últimos clasificados para el Mundial 2026. Hoy martes 31 de marzo se juegan los partidos por el repechaje para la Copa del Mundo. Bolivia vs. Irak, Italia vs. Bosnia, Suecia vs. Polonia son algunos de los duelos que prometen cautivar a los hinchas. Además, Perú se medirá por fecha FIFA con Honduras. También se juega la Liga Argentina. Horarios y canales para ver los compromisos.
Partidos amistosos de hoy
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Botsuana vs. Malaui
|1xbet
|8:00
|Costa Rica vs. Irán
|Bet365
|9:30
|Chile sub 20 vs Perú sub 20
|1xbet
|11:00
|Montenegro vs. Eslovenia
|Disney Plus y ViX
|11:00
|Noruega vs- Suiza
|ESPN 2, Disney Plus y ViX
|11:00
|San Marino vs. Andorra
|Disney Plus
|11:00
|Serbia vs. Arabia Saudí
|Disney Plus
|12:00
|Hungría vs. Grecia
|Disney Plus
|12:30
|Sudáfrica vs. Panamá
|—
|13:00
|Perú vs. Honduras
|Movistar Deportes, América TV y ATV
|13:00
|Marruecos vs. Paraguay
|Bet365
|13:30
|Argelia vs. Uruguay
|DGO
|13:45
|Inglaterra vs. Japón
|Disney Plus
|13:45
|Países Bajos vs. Ecuador
|Disney Plus
|14:00
|España vs. Egipto
|Disney Plus
|14:00
|Senegal vs. Gambia
|—
|18:00
|Estados Unidos vs. Portugal
|Disney Plus
|18:15
|Argentina vs. Zambia
|DSports y DGO
|18:30
|Canadá vs. Túnez
|1XBET
|19:00
|Brasil vs. Croacia
|ESPN y Disney Plus
|20:00
|México vs. Bélgica
|ViX
Partidos de hoy por repechaje para el Mundial 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|RD Congo vs. Jamaica
|DGO, DSports y ViX
|22:00
|Irak vs. Bolivia
|DGO, DSports y ViX
Partidos de hoy por el repechaje de Europa para el Mundial 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:45
|Bosnia-Herezegovina vs. Italia
|ESPN, Disney Plus y ViX
|13:45
|Kosovo vs. Turquía
|Disney Plus y ViX
|13:45
|República Checa vs. Dinamarca
|Disney Plus y ViX
|12:45
|Suecia vs. Polonia
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por Copa de África de Naciones - Clasificación
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Burundi vs. Chad
|1XBet
|8:00
|Etiopía vs. Santo Tomé y Príncipe
|1XBet
|9:00
|Eswatini vs. Eritrea
|1XBet
|10:00
|Mauricio vs. Somalia
|1XBet
Partidos de hoy por la Liga Profesional
|Hora
|Partido
|Canal
|12:00
|Aldosivi vs. Argentinos Jrs
|Disney Plus
Partidos de hoy por el Brasileirao Serie B
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Juventude vs. Novorizontino
|Bet365
|17:00
|Fortaleza vs. Cuiabá
|Bet365
Partidos de hoy por Copa de la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Audax vs. U de Chile
|Bet365
|18:30
|Everton vs. Limache
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Tolima vs. Águilas Doradas
|Win Play
Partidos de hoy por FIFA Series - Fase Grupos
|Partidos
|Canales
|Horarios
|1:00
|China vs. Camerún
|DAZN APP
|4:10
|Australia vs. Curazao
|DAZN APP
|7:00
|Kazajistán vs. Comores
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa de Primera
|Horaris
|Partidos
|Canales
|16:30
|2 de Mayo vs. Nacional Asunción
|Bet365
|18:30
|San Lorenzo vs. S. Ameliano
|Bet365
|18:30
|Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Progreso vs. Liverpool M.
|Disney Plus
|17:00
|Defensor Sporting vs. Albion
|Disney Plus
Horarios y canales para ver los partidos de hoy en Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
