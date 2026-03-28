Partidos de hoy EN VIVO, domingo 29 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los principales partidos en vivo que se disputará este domingo 29 de marzo. Continúan los amistosos internacionales.
Este domingo 29 de marzo tenemos una importante programación de fútbol en todo el mundo, para ello aquí te contamos qué equipos y selecciones juegan y dónde ver en vivo los partidos de hoy. Recuerda que hay fútbol en Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay. Además, continúan disputándose los amistosos internacionales 2026.
PUEDES VER: Cristiano entrenó con el Real Madrid y confirmaron que buscarán ficharlo en el próximo mercado
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Athletico-PR vs Botafogo
|Fanatiz, SporTV, Premiere
Partidos de hoy en Primera A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:10
|Inter Bogotá vs Junior
|RCN, Fanatiz
|18:20
|Deportivo Pasto vs Atlético Nacional
|RCN, Fanatiz
|20:30
|Llaneros vs Once Caldas
|RCN, Fanatiz
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Guaraní vs Sportivo Trinidense
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Liga 2
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:45
|Minas vs Tacna Heroica
|13:00
|Deportivo Llacuabamba vs Carlos Manucci
|15:15
|Comerciantes vs Sport Huancayo 2
Partidos de hoy en Primera División Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Progreso vs Liverpool
|Disney+
|11:00
|Juventud vs Boston River
|Disney+
|14:00
|Defensor Sporting vs Albion
|Disney+
|17:30
|Peñarol vs Racing
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Huracán vs Olimpo
|TyC Sports
|18:15
|Newell's Old Boys vs Acassuso
|TyC Sports
Partidos amistoso de hoy
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Macao vs Tanzania
|FIFA+
|8:00
|Armenia vs Bielorrusia
|Disney+
|8:00
|Lituania vs Georgia
|Disney+
|11:00
|Aruba vs Liechtenstein
|FIFA+
|14:00
|Colombia vs Francia
|DIRECTV Sports, RCN Television
|14:00
|Martinica vs El Salvador
|Tigo Sports El Salvador
|21:50
|Cabo Verde vs Finlandia
|DAZN
Los horarios corresponden a los países de Ecuador, Colombia y Perú.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90