Partidos de hoy EN VIVO, domingo 29 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los principales partidos en vivo que se disputará este domingo 29 de marzo. Continúan los amistosos internacionales.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 29 de marzo
Este domingo 29 de marzo tenemos una importante programación de fútbol en todo el mundo, para ello aquí te contamos qué equipos y selecciones juegan y dónde ver en vivo los partidos de hoy. Recuerda que hay fútbol en Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay. Además, continúan disputándose los amistosos internacionales 2026.

Cristiano entrenó con el Real Madrid y buscarán ficharlo.

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Athletico-PR vs BotafogoFanatiz, SporTV, Premiere

Partidos de hoy en Primera A

HORARIOPARTIDOSTV
16:10Inter Bogotá vs JuniorRCN, Fanatiz
18:20Deportivo Pasto vs Atlético NacionalRCN, Fanatiz
20:30Llaneros vs Once CaldasRCN, Fanatiz

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Guaraní vs Sportivo TrinidenseTigo Sports

Partidos de hoy en Liga 2

HORARIOPARTIDOSTV
10:45Minas vs Tacna Heroica
13:00Deportivo Llacuabamba vs Carlos Manucci
15:15Comerciantes vs Sport Huancayo 2

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Progreso vs LiverpoolDisney+
11:00Juventud vs Boston RiverDisney+
14:00Defensor Sporting vs AlbionDisney+
17:30Peñarol vs RacingDisney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Huracán vs OlimpoTyC Sports
18:15Newell's Old Boys vs AcassusoTyC Sports

Partidos amistoso de hoy

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Macao vs TanzaniaFIFA+
8:00Armenia vs BielorrusiaDisney+
8:00Lituania vs GeorgiaDisney+
11:00Aruba vs LiechtensteinFIFA+
14:00Colombia vs FranciaDIRECTV Sports, RCN Television
14:00Martinica vs El SalvadorTigo Sports El Salvador
21:50Cabo Verde vs FinlandiaDAZN

Los horarios corresponden a los países de Ecuador, Colombia y Perú.

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

