Futbolista de Universitario presumió escudo de Alianza Lima en su pecho: ¿Qué sucedió?

Por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 habrá clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. En ese sentido, en redes sociales anda circulando la fotografía de un futbolista crema agarrándose el pecho y presumiendo el escudo de los blanquiazules. Te contamos todos los detalles sobre el mencionado suceso.

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Como sabemos, previo al compromiso más importante del fútbol peruano siempre los hinchas calientan el ambiente en redes sociales, algo que es totalmente común por la rivalidad que se tienen ambas aficiones. Por ello, a días del encuentro por la Liga 1 en el Estadio Monumental, muchos recordaron un momento icónico de un elemento merengue resaltando los colores del ‘compadre’.

Nos referimos a Bryan Reyna, quien actualmente juega para Universitario de Deportes y hace unos años vestía la camiseta de Alianza Lima, club al que llegó para salir campeón y no pudo conseguir la hazaña. Durante su estadía en Matute, el delantero peruano llegó a marcar algunos goles y en una de sus celebraciones decidió presumir el escudo de los blanquiazules.

Bryan Reyna señalando el escudo de Alianza Lima.

Como viste, el ‘Picante’ se tomó el pecho y señaló el emblema del histórico club de La Victoria, esto sin imaginar que apenas dos temporadas después terminaría fichando por el clásico rival. Curiosamente, el encuentro de este sábado 4 de abril significará el debut oficial de Bryan Reyna con la ‘U’ luego de haber llegado en condición de préstamo, procedente de Belgrano de Córdoba.

Universitario vs. Alianza Lima: hora y dónde ver el clásico

El partido entre Universitario y Alianza Lima iniciará a las 20.00 horas de Perú y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos todos los detalles y el minuto a minuto con las incidencias al instante.