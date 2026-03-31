¡Atención! Confirman el árbitro del Universitario vs Alianza Lima por el clásico de la Liga 1

Este fin de semana tendremos el primer clásico de la Liga 1 2026 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Partido que será más que crucial, pues los cremas necesitan la victoria con urgencia para calmar los rumores de una posible salida del entrenador Javier Rabanal, mientras que los blanquiazules esperan sumar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

En la previa de este partido, se acaba de confirmar el nombre del árbitro que será el encargado de impartir justicia en el partidazo entre merengues e íntimos en el Monumental. ¿Quién será el colegiado? Jordi Espinoza.

Espinoza ya sabe lo que es dirigir en esta clase de encuentro, pues estuvo presente en el último clásico que se llevó a cabo en el Monumental del Torneo Clausura del año pasado. Duelo que acabó con un empate a cero y las expulsiones de Kevin Quevedo por una pierna en alto y a Renzo Garcés en los descuentos.

En lo que va de este año, Espinoza dirigió a Alianza Lima y a Universitario de Deportes. Con los blanquiazules estuvo presente en la victoria por la mínima ante Sport Boys y también en el triunfo por 2-0 de los merengues ante Cienciano.