Ex San José de Bolivia puede ser el delantero de Universitario en el clásico ante Alianza Lima

Tras la pausa del Torneo Apertura por la fecha FIFA, la Liga 1 2026 se reanuda con emocionantes partidos el fin de semana. Sin embargo, no cabe duda que el más emocionante será el Universitario vs. Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate. Los merengues saldrán con todo para quedarse con los puntos en casa frente al eterno rival y preparan una sorpresa.

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Resulta que la 'U' cuenta con grandes chances de hacer arrancar a un talentoso delantero extranjero con paso por varios clubes de Sudamérica, como por ejemplo San José de Bolivia. Líbero pudo conocer que Lisandro Alzugaray tiene posibilidades de ser titular para Javier Rabanal.

Como sabemos, el atacante argentino se encuentra al 100% y quiere jugar su primer clásico con Universitario de Deportes. Por ello, recientemente contó con minutos en el amistoso de los cremas ante LDU y llenó los ojos de su DT, ganándose así la oportunidad de acompañar a Alex Valera en la dupla ofensiva ante Alianza Lima.

Recordemos que si bien anotó ante Liga de Quiro, Sekou Gassama aún no se encuentra en su mejor versión y por ello es poco probable que arranque frente a los de Matute, sobre todo por todo lo que estará en juego el próximo fin de semana. Si los cremas pierden, prácticamente se despedirán del Torneo Apertura 2026 y deberán centrarse únicamente en la Copa Libertadores.

Universitario vs. Alianza Lima: fecha, hora y dónde ver

El partido entre Universitario y Alianza Lima por la Liga 1 2026 será el próximo sábado 4 de abril desde las 20.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del clásico será mediante L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.