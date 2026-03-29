Hernán Barcos destacó a dos futbolistas de Alianza de la temporada 2026: "Disciplinados"

Alianza Lima está en busca de alcanzar el título nacional de la Liga 1 2026 y cuenta con excelentes futbolistas en su plantilla que se destacan como los principales impulsores del campeonato. En este contexto, Hernán Barcos se tomó un momento para elogiar a dos jugadores del equipo blanquiazul de esta temporada: Estamos hablando de Jesús Castillo y Marcos Huamán.

Hernán Barcos se rindió en elogios ante dos futbolistas de Alianza Lima de la temporada 2026

Barcos fue entrevistado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa Enfocados y recibió todo tipo de preguntas sobre Alianza tras su etapa en el club.

Asimismo, los exjugadores del equipo blanquiazul le consultaron directamente al ‘Pirata’ sobre qué futbolistas son los más destacados en el plantel íntimo.

Video: Enfocados

Hernán Barcos afirmó que Marcos Huamán y Jesús Castillo son los dos elementos más disciplinados en el plantel de Alianza Lima. Además, mencionó que ambos jugadores siempre llegan temprano a los entrenamientos y, a su vez, son los últimos en retirarse.

"El más disciplinado es Jesús Castillo. Llega todos los días temprano. Con Marcos Huamán son los primeros que llegan temprano todos los días y son los últimos que se van", afirmó.

Hernán Barcos elogió a Jesús Castillo y Marcos Huamán como los futbolistas más disciplinados de Alianza Lima

Marcos Huamán en Alianza Lima

Huamán es un futbolista que fue fichado por Alianza Lima en 2024 desde las menores de Sport Huancayo debido a su gran proyección como jugador. En la temporada 2026 ha jugado 7 de 8 partidos oficiales en el Torneo Apertura de la Liga 1, siendo catalogado como uno de los mejores laterales derechos del fútbol nacional.

Jesús Castillo en Alianza Lima

Jesús Castillo es un jugador que nació en las divisiones menores de Alianza, sin embargo, tuvo que salir del club en 2023 tras pocas oportunidades en el primer equipo. No obstante, en 2023, el cuadro blanquiazul decidió ficharlo nuevamente y hasta la temporada 2026 es una de las piezas fundamentales a nivel de recambio del equipo dirigido por Pablo Guede.