0
URGENTE
Municipalidad de Lima clausuró el Estadio Nacional

Hernán Barcos causó conmoción al revelar cómo fue su salida de Alianza: "Me dijeron para..."

Hernán Barcos reveló en el programa Enfocados cómo fue su abrupta salida de Alianza Lima, generando muchos comentarios entre la hinchada.

Francisco Esteves
Hernán Barcos causó conmoción al revelar cómo fue su salida de Alianza Lima.
Hernán Barcos causó conmoción al revelar cómo fue su salida de Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Uno de los máximos ídolos de Alianza Lima es sin duda alguna Hernán Barcos, delantero argentino que se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y logró salir bicampeón de la Liga 1. Ahora, lejos de Matute, el atacante reveló cómo se dio su salida de la institución donde todavía es sumamente querido por todos los hinchas.

Alianza Lima metió una abultada goleada 5-0.

PUEDES VER: Alianza Lima metió una abultada goleada 5-0 y es líder del Torneo Apertura 2026

En diálogo con el programa Enfocados de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el popular 'Pirata' brindó detalles de su repentina partida del cuadro de La Victoria, ya que algunos señalaban fue por rendimiento pero eso carecía de sentido. El nacionalizado peruano fue uno de los principales artilleros del equipo la temporada pasada.

Hernán Barcos contó cómo fue su salida de Alianza Lima

Una de las más difíciles. De alianza me sacaron y fue dura. La familia, mi esposa estuvo 15 días mal. Estuvimos mal sinceramente. Entendemos, creemos que por algo las cosas pasan. Fue muy dura, porque no esperaba. Después de anotar a Boca me dijeron para renovar un año más. Después de jugar en Chile mi hermano fue para la renovación, faltaban los detalles y después de la nada: Barcos se va. En el camino que estaba yo, en el lugar que yo estaba en el club: era jugar un año más y retirarme. Había entendido el rol que me tocaba y estaba atranquilo. No fue por dinero, pero no fue deportivo. Me dijeron por lo deportivo, risas, fue mi mejor año en Alianza”, indicó el argentino para Enfocados.

Alianza Lima, Hernán Barcos

Hernán Barcos es ídolo en Alianza Lima.

De esta forma, el 'Pirata' dejó en claro que su salida no fue por temas deportivos, pero tampoco entró en detalles para no perjudicar a Alianza Lima o generar más polémica. Lo cierto es que la salida del delantero fue un desacierto de la directiva, ya que hoy en día el único que hace goles es Paolo Guerrero. Luis Ramos y Federico Girotti no han tenido la misma cantidad de anotaciones este 2026.

Hernán Barcos reveló que tuvo muchas ofertas

Te soy sincero, me llamaron 7 u 8 clubes de Perú, 2 clubes de Uruguay, de Brasil. De acá en Perú de los grandes no tuve oferta. De Lima me querían. Hablé con Boys, pero no era lo que quería. En un principio la idea mantenerme en Lima. Cristal no me llamó. En ningún momento me dijeron: Hernán quiero que vengas. Cristal no se comunicó conmigo, sinceramente, no sé si me hubiera ido. Yo no estaba dolido con el hincha. También merecen el respeto que me dan. No hubiera ido a uno de los dos grandes”, sentenció.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Hernán Barcos reveló que ayudó vender a jugador de Alianza Lima al extranjero: "Estoy metido"

  2. Sporting Cristal jugará en mítico estadio la Libertadores 2026 tras clausura del Nacional

  3. Thiago Nunes se encuentra en el Perú e hinchas de Sporting Cristal sueñan con su regreso

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano