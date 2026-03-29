Hernán Barcos causó conmoción al revelar cómo fue su salida de Alianza: "Me dijeron para..."

Uno de los máximos ídolos de Alianza Lima es sin duda alguna Hernán Barcos, delantero argentino que se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y logró salir bicampeón de la Liga 1. Ahora, lejos de Matute, el atacante reveló cómo se dio su salida de la institución donde todavía es sumamente querido por todos los hinchas.

En diálogo con el programa Enfocados de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el popular 'Pirata' brindó detalles de su repentina partida del cuadro de La Victoria, ya que algunos señalaban fue por rendimiento pero eso carecía de sentido. El nacionalizado peruano fue uno de los principales artilleros del equipo la temporada pasada.

Hernán Barcos contó cómo fue su salida de Alianza Lima

“Una de las más difíciles. De alianza me sacaron y fue dura. La familia, mi esposa estuvo 15 días mal. Estuvimos mal sinceramente. Entendemos, creemos que por algo las cosas pasan. Fue muy dura, porque no esperaba. Después de anotar a Boca me dijeron para renovar un año más. Después de jugar en Chile mi hermano fue para la renovación, faltaban los detalles y después de la nada: Barcos se va. En el camino que estaba yo, en el lugar que yo estaba en el club: era jugar un año más y retirarme. Había entendido el rol que me tocaba y estaba atranquilo. No fue por dinero, pero no fue deportivo. Me dijeron por lo deportivo, risas, fue mi mejor año en Alianza”, indicó el argentino para Enfocados.

Hernán Barcos es ídolo en Alianza Lima.

De esta forma, el 'Pirata' dejó en claro que su salida no fue por temas deportivos, pero tampoco entró en detalles para no perjudicar a Alianza Lima o generar más polémica. Lo cierto es que la salida del delantero fue un desacierto de la directiva, ya que hoy en día el único que hace goles es Paolo Guerrero. Luis Ramos y Federico Girotti no han tenido la misma cantidad de anotaciones este 2026.

Hernán Barcos reveló que tuvo muchas ofertas

“Te soy sincero, me llamaron 7 u 8 clubes de Perú, 2 clubes de Uruguay, de Brasil. De acá en Perú de los grandes no tuve oferta. De Lima me querían. Hablé con Boys, pero no era lo que quería. En un principio la idea mantenerme en Lima. Cristal no me llamó. En ningún momento me dijeron: Hernán quiero que vengas. Cristal no se comunicó conmigo, sinceramente, no sé si me hubiera ido. Yo no estaba dolido con el hincha. También merecen el respeto que me dan. No hubiera ido a uno de los dos grandes”, sentenció.