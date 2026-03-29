'Chicho' Salas rompe su silencio y dio fuerte comentario sobre Alianza Lima: "Los veo..."

Guillermo Salas fue uno de los técnicos campeones en la historia de Alianza Lima y, tras varias semanas, el entrenador habló sobre la actualidad del equipo blanquiazul en la temporada 2026 dirigido por Pablo Guede.

Guillermo 'Chicho' Salas dio fuerte comentario sobre Alianza Lima de Pablo Guede

'Chicho' Salas, quien actualmente es entrenador del Santos FC de Nasca, fue entrevistado por el medio 'Entre Bolas' al llegar a Lima luego de disputar un partido ante Binacional por la Liga 2.

En plena conversación, el técnico fue consultado sobre la actualidad de Alianza Lima en la temporada 2026 dirigida por Pablo Guede.

Para Guillermo Salas, el equipo blanquiazul ha tenido un rendimiento ascendente, inicialmente con dificultades que han ido superando notablemente, reflejándose en los resultados actuales.

Video: Entre Bolas

"Los veo bien. Alianza Lima ha mejorado mucho. Tuvo un inicio de año complicado y ha experimentado muchos cambios. El plantel se reforzó con varios jugadores. A veces el tiempo de adaptación puede demorar un poco, pero han mostrado mejoras", manifestó.

¿Cómo le fue a ‘Chicho’ Salas en Alianza Lima?

Guillermo Salas fue técnico de Alianza Lima en la temporada 2022 desde septiembre, tras la salida inesperada de Carlos Bustos, y finalizó su etapa en julio de 2023 debido a los bajos resultados. A pesar de ello, durante su gestión como entrenador del equipo blanquiazul logró obtener el título de campeón.

Alianza Lima en la temporada 2026

Alianza ha participado en la Copa Libertadores y actualmente está compitiendo en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. A nivel internacional, fue eliminado por 2 de Mayo en la Fase 1, mientras que a nivel nacional se encuentra en la primera posición de la tabla de posiciones en el primer campeonato del año.