Alianza Lima cerca de recuperar a dos futbolistas para el clásico ante Universitario
Alianza Lima visitará a Universitario por la Liga 1, y está a punto de recuperar a dos futbolistas claves. Sin embargo, uno adicional se perdería el duelo.
Por la fecha nueve del Torneo Apertura 2026, habrá clásico del fútbol peruano y Alianza Lima deberá visitar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. Para este compromiso los blanquiazules están cerca de recuperar a dos piezas claves que corrían riesgo de perdérselo.
Tras la pausa por fecha FIFA, la Liga 1 volverá a ver acción y el partido más interesante será el que enfrente a los 'compadres'. Los de Matute venían con sensibles bajas, pero Líbero pudo conocer que la mayoría regresará apta para disputar el emocionante cotejo que puede definir el rumbo del campeonato.
Alianza Lima recuperará a dos futbolistas
Resulta que Fernando Gaibor y Renzo Garcés han superado sus respectivas lesiones y lo más probable es que puedan jugar ante Universitario de Deportes. No obstante, existe un elemento que no ha corrido con la misma suerte y la tiene muy complicada para ver acción ante la 'U' en el Monumental.
Renzo Garcés es pieza clave en Alianza Lima.
Nos referimos a Esteban Pavez. El chileno se ha ganado la titularidad por su buen rendimiento, pero no se ha podido recuperar de sus molestias y es poco probable que pueda afrontar el clásico del fútbol peruano. Sin embargo, todavía queda una semana y cualquier cosa puede suceder.
Vale precisar que Alianza Lima también recuperará a otro elemento importante como Guillermo Viscarra, quien tras jugar el repechaje con Bolivia se unirá nuevamente al plantel comandado por Pablo Guede. Sin duda alguna será un partido sumamente emocionante entre los dos clubes más famosos del Perú.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90