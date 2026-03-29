Municipalidad de Lima clausuró el Estadio Nacional

Alianza Lima cerca de recuperar a dos futbolistas para el clásico ante Universitario

Alianza Lima visitará a Universitario por la Liga 1, y está a punto de recuperar a dos futbolistas claves. Sin embargo, uno adicional se perdería el duelo.

Francisco Esteves
Alianza Lima cerca de recuperar a dos futbolistas.
Alianza Lima cerca de recuperar a dos futbolistas. | Foto: Alianza Lima - X.
Por la fecha nueve del Torneo Apertura 2026, habrá clásico del fútbol peruano y Alianza Lima deberá visitar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. Para este compromiso los blanquiazules están cerca de recuperar a dos piezas claves que corrían riesgo de perdérselo.

Alianza Lima metió una abultada goleada 5-0.

PUEDES VER: Alianza Lima metió una abultada goleada 5-0 y es líder del Torneo Apertura 2026

Tras la pausa por fecha FIFA, la Liga 1 volverá a ver acción y el partido más interesante será el que enfrente a los 'compadres'. Los de Matute venían con sensibles bajas, pero Líbero pudo conocer que la mayoría regresará apta para disputar el emocionante cotejo que puede definir el rumbo del campeonato.

Alianza Lima recuperará a dos futbolistas

Resulta que Fernando Gaibor y Renzo Garcés han superado sus respectivas lesiones y lo más probable es que puedan jugar ante Universitario de Deportes. No obstante, existe un elemento que no ha corrido con la misma suerte y la tiene muy complicada para ver acción ante la 'U' en el Monumental.

Alianza Lima, Liga 1, Renzo Garcés

Renzo Garcés es pieza clave en Alianza Lima.

Nos referimos a Esteban Pavez. El chileno se ha ganado la titularidad por su buen rendimiento, pero no se ha podido recuperar de sus molestias y es poco probable que pueda afrontar el clásico del fútbol peruano. Sin embargo, todavía queda una semana y cualquier cosa puede suceder.

Vale precisar que Alianza Lima también recuperará a otro elemento importante como Guillermo Viscarra, quien tras jugar el repechaje con Bolivia se unirá nuevamente al plantel comandado por Pablo Guede. Sin duda alguna será un partido sumamente emocionante entre los dos clubes más famosos del Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

