Fabio Gruber recibió sorpresiva noticia tras victoria por la mínima diferencia de Nuremberg

Con Fabio Gruber como titular, el Núremberg consiguió una importante victoria ante el Magdeburgo por la jornada 31 de la Bundesliga 2. El partido terminó 1-0. Con estos tres puntos, el equipo capitaneado por el jugador de la selección peruana se ubica en el octavo puesto y mantiene una pequeña ilusión de pelear por un lugar en la máxima categoría.

No obstante, tras finalizar el encuentro, Gruber recibió una inesperada noticia luego de ganar por la mínima diferencia. ¿De qué se trata? Te lo contamos aquí.

Fabio Gruber recibió sorpresiva noticia tras victoria del Núremberg

Núremberg venció 1-0 al Magdeburgo en condición de local por la segunda división de Alemania. El defensor de la selección peruana, Fabio Gruber, fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Tras el partido, el defensor central obtuvo una sorpresiva calificación por su rendimiento. Sofascore no dudó en otorgarle un sólido 8.0, siendo una de las valoraciones más altas del encuentro.

Calificación de Sofascore

Por su parte, Flashscore no se quedó atrás y puntuó al jugador de la Bicolor con un 8.3, también una de las notas más altas dentro del equipo.

Calificación de Flashcore

¿Cómo le va a Fabio Gruber en Núremberg?

En lo que va de la temporada, el jugador de 23 años ha disputado 29 partidos en la Bundesliga 2, siendo considerado una de las piezas fundamentales del equipo, pues a tan corta edad ya se encuentra capitaneando un club con historia.