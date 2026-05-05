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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: ICE ARRESTÓ en este estado a presunto miembro de la pandilla MS-13; esta es su situación
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Virginia a un individuo sospechoso de pertenecer a la pandilla MS-13. ¿De quién se trata?
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) comunicó al periodista de 7News, Nick Minock, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Virginia a un integrante de la MS-13. Esta situación ha ocasionado gran preocupación entre los extranjeros.
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Alerta, inmigrantes en EE. UU.: ICE arrestó en este estado a presunto miembro de la pandilla MS-13
El 4 de mayo, la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE en Harrisonburg, Virginia, detuvo a Josué Saúl García-López, un inmigrante ilegal originario de El Salvador. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este individuo es un miembro activo de la pandilla MS-13 y ha estado implicado en actividades de extorsión y robo en su país durante varios años.
El DHS también confirmó que García-López cuenta con antecedentes penales en El Salvador, que incluyen posesión ilegal de un arma de fuego y alteración del orden público. Su ingreso a Estados Unidos ocurrió en circunstancias desconocidas.
Alerta, inmigrantes en EE. UU.: ICE arrestó en este estado a presunto miembro de la pandilla MS-13.
Por su parte, la subsecretaria interina Lauren Bis afirmó que este arresto ilustra cómo algunos casos son considerados ‘no criminales’ en el país, dado que el sospechoso no tiene antecedentes en territorio estadounidense.
Bis subrayó que Virginia, bajo la gobernación de Abigail Spanberger, se ha convertido en un estado santuario, lo que atrae a miembros de la MS-13 que buscan refugio, especialmente tras la decisión de la gobernadora de finalizar la cooperación estatal con ICE.
Gobernadora de Virginia firma orden ejecutiva que rechaza la colaboración estatal con ICE
En ese contexto, en su primer día como gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger firmó una orden ejecutiva que impide la colaboración de las fuerzas del orden estatales con ICE.
Esta medida tiene como finalidad limitar la intervención de las autoridades estatales en asuntos migratorios y marca un cambio significativo en la política migratoria del estado.
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