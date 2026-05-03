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ALERTA MÁXIMA para conductores inmigrantes en EE. UU.: este estado expone AHORA los datos de estas personas a nivel nacional

Un conocido estado de EE. UU. implementará una nueva política que permitirá la difusión de información sobre conductores inmigrantes. ¿A quiénes perjudica?

Melanni Miranda
Conductores inmigrantes: este estado expone AHORA los datos de estas personas a nivel nacional.
Conductores inmigrantes: este estado expone AHORA los datos de estas personas a nivel nacional. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Atención! California se prepara para proporcionar a una entidad externa datos sobre los titulares de licencias de conducir, incluidos inmigrantes que no tienen autorización legal para residir en Estados Unidos. Esta medida ha suscitado preocupación por la privacidad y la seguridad de la información personal de los involucrados. ¿Cómo los perjudica?

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Conductores inmigrantes: este estado expone AHORA los datos de estas personas a nivel nacional

Cal Matters’ y otros portales web compartieron la gran preocupación de los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes se han manifestado frente a esta decisión del estado que, según ellos, infringe un compromiso asumido hace 10 años, cuando comenzó a otorgar licencias a inmigrantes indocumentados.

Esta medida podría poner en riesgo a más de un millón de personas, quienes ahora se enfrentarían a una mayor posibilidad de deportación.

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Conductores inmigrantes: este estado expone AHORA los datos de estas personas a nivel nacional.

Por otro lado, se ha señalado que, si las autoridades estatales no proporcionan la información requerida, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría rechazar las licencias e identificaciones emitidas en California en los aeropuertos.

Esta inquietud surgió luego de una reunión informativa entre representantes de grupos de defensa, el Departamento de Vehículos Motorizados de California y la oficina del gobernador Gavin Newsom. Las autoridades estatales confirmaron su intención de compartir los datos para cumplir con la Ley Real ID del 2005, que establece los criterios necesarios para que las identificaciones estatales sean aceptadas en instalaciones federales, como los aeropuertos.

¿Qué pasaría con la revelación de estos datos?

Durante la reunión, los representantes de cuatro organizaciones de defensa aseguraron que la información compartida podría revelar si una persona posee un número de Seguro Social, lo que facilitaría la identificación de individuos en el país sin autorización.

Se confirmó que el gobierno tiene la intención de entregar datos a la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados, una entidad sin fines de lucro que cuenta con un consejo directivo integrado por representantes del Departamento de Vehículos Motorizados de diversas regiones de EE. UU.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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