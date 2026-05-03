Inmigrante hispana iba a dejar a sus hijos en la escuela, pero terminó detenida por ICE: el caso que indigna a San Antonio
Una madre venezolana inmigrante fue arrestada por el ICE en San Antonio mientras acompañaba a sus hijos al colegio. Su familia afirma que se trató de un error.
Una familia inmigrante venezolana vive momentos de angustia en Estados Unidos, luego de que una madre hispana fuera detenida por agentes de ICE en San Antonio mientras acompañaba a sus hijos a la parada del autobús escolar. El caso, que ya ha generado indignación en la comunidad, involucra a dos menores y ha sido reportado como una posible confusión durante un operativo de detención de ICE, según información difundida por N+ Univision.
Inmigrante hispana es detenida por el ICE en San Antonio mientras llevaba a sus hijos a la escuela
El hecho ocurrió en el noreste de San Antonio, cuando Betania Euscategui, una inmigrante venezolana que obtuvo asilo en 2021, caminaba junto a sus hijos de 9 y 11 años hacia la parada del autobús escolar. De acuerdo con testigos, varios vehículos habrían interceptado a la familia, generando una escena de tensión que culminó con la detención de la madre y los menores por parte de agentes del ICE.
"No fueron pocos carros, fueron como seis carros que se atravesaron y la acorralaron como si ella fuera una delincuente", relató una testigo a N+ Univision, medio que ha seguido el caso de esta familia inmigrante en Estados Unidos. Según la información difundida, los agentes buscaban a otra persona y habrían actuado bajo una posible confusión de identidad, aunque la familia fue igualmente retenida durante el operativo de ICE en San Antonio.
Acusan al ICE de presión y uso de menores en detenciones de inmigrantes
El esposo de Betania, Andrés, aseguró que los agentes federales habrían intentado forzarlo a entregarse utilizando a sus hijos como presión. En entrevista con N+ Univision, afirmó: "Me llamaban, que me entregara, como que hiciera eso por mi familia, que iba a ser peor... que mi hijo iba a ser puesto bajo custodia del Estado", declaró Andrés, quien permanece en libertad.
La familia sostiene que no cuenta con antecedentes penales y que su caso migratorio estaba en proceso, con una audiencia programada para 2027. Además, espera apoyo legal y la intervención de autoridades como el congresista Joaquín Castro para revisar la detención. Por su parte, una abogada consultada en el caso recomendó que, ante la presencia de agentes de inmigración en Estados Unidos, lo más importante es mantener la calma y conocer los derechos básicos, especialmente en situaciones relacionadas con ICE en San Antonio.
Mientras tanto, Betania y sus hijos continúan detenidos en un centro de ICE en Dilley, Texas, a la espera de una resolución que defina su futuro dentro del sistema migratorio estadounidense.
