Canal confirmado para ver partido de Real Madrid vs Bayern Múnich por la vuelta de Champions League

Este miércoles 15 de abril viviremos un nuevo episodio del ‘Clásico de Europa’ entre Real Madrid vs Bayern Múnich por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/2026. Los ‘bávaros’ llegan con una ligera ventaja en el marcador y buscarán apelar a su localía para clasificar a la siguiente ronda. Mientras que los ‘Reyes de Europa’ apelan a su mística y a las mágicas noches europeas. Conoce el canal confirmado para ver este duelo decisivo.

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Canal confirmado para ver partido de Real Madrid vs Bayern Múnich

El partido de vuelta entre Real Madrid vs Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League contará con la transmisión EN VIVO ONLINE mediante la señal exclusiva de ESPN y Disney Plus para casi todo el territorio sudamericano.

Por su parte, en España la transmisión EN DIRECTO de este decisivo encuentro estará a cargo de los canales de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

Real Madrid vs Bayern Múnich se enfrentan por los cuartos de final de Champions League

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final?

Estos son los canales confirmados que transmitirán el duelo de vuelta por los cuartos de final entre Real Madrid vs Bayern Múnich por la UEFA Champions League en los distintos países del mundo.

Argentina: Fox Sports y Disney Plus.

Brasil: Max Brazil.

Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Chile: ESPN, ESPN 5 y Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

México: Fox One.

Panamá: Bluu, ESPN y Disney Plus.

Puerto Rico: ViX.

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

Estados Unidos: Paramount Plus, TUDN USA, DAZN, Univision, ViX y TUDN App.

¿Cómo llegan Real Madrid y Bayern Múnich a la vuelta de cuartos de final de Champions League?

Real Madrid llega con el golpe de haber sufrido un declive en su rendimiento, luego de haber perdido en la ida por 2-1 y su reciente tropezón en el empate ante Girona en LaLiga. Los ‘blancos’ no son los favoritos para poder pasar de ronda, pero apelarán a su historia en su lucha por conseguir la remontada.

Real Madrid no logró vencer al Bayern Múnich en el Bernabéu y ahora buscará la heórica en Alemania.

Por su parte, Bayern Múnich llega en un gran estado de forma y ya suma 15 partidos sin conocer derrotas en todas las competiciones. Los dirigidos por Vicent Kompany suman cinco victorias consecutivas y son uno de los equipos con mayor poderío en ofensiva, un factor que los coloca como los favoritos para llegar a semifinales.