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El trágico momento que vive Gianluca Lapadula con Spezia en la Serie B de Italia
Gianluca Lapadula reapareció en el fútbol italiano, sin embargo, desde su llegada vive un trágico momento en el Spezia de la Serie B de Italia.
Gianluca Lapadula volvió a tener minutos con Spezia de la Serie B de Italia el pasado 21 de marzo de 2026; sin embargo, desde su regreso en el club italiano, todos los resultados siguientes han sido derrotas y, peor aún, en la tabla de posiciones se encuentra en la última ubicación.
El trágico momento de Gianluca Lapadula con Spezia en la Serie B de Italia
Lapadula volvió a ser convocado por Spezia a través de su técnico Roberto Donadoni luego de dos meses de lesión ante Empoli por la fecha 31 de la Serie B de Italia.
No obstante, sumó minutos ante Juve Stabia en la jornada 32 del campeonato italiano y, desde entonces hasta su último partido ante Mantova este 12 de abril de 2026, su club solo ha conseguido derrotas.
Gianluca Lapadula junto a Spezia está cada vez más cerca del descenso en la Serie B de Italia
Por ello, a solo cuatro fechas de que termine la Serie B de Italia, Spezia se encuentra ubicado en el puesto 20 de 20 lugares, por lo que la situación se agrava y está cada vez más cerca del descenso a la Serie C.
Cabe mencionar que la segunda división del fútbol italiano solo desciende tres clubes y a solo cuatro jornadas, el equipo de Gianluca Lapadula, Spezia, no levanta cabeza para salvarse de la temida baja.
Los próximos partidos de Gianluca Lapadula en la Serie B para salvarse del descenso con Spezia
Spezia aún cuenta con posibilidades de salvarse de la Serie C de Italia, sin embargo, tiene que conseguir victorias ante FC Suditrol, Unione Sportiva Catanzaro, Venezia y Pescara. Si obtiene puntos vitales y sus rivales más cercanos no suman, Lapadula puede permanecer en la Serie B y salir de zonas de descenso.
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