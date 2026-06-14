- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alemania vs Curazao
- Países Bajos vs Japón
- Suecia vs Túnez
- César Vallejo vs Alianza Lima
- Universitario
- UFC FREEDOM 250
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Mundial 2026: ¿Qué selecciones faltan debutar en la fecha 1 de la Copa del Mundo?
Ya se vivieron los primeros partidos del Mundial 2026. Sin embargo, aún faltan naciones que generan expectativa entre los aficionados, que esperan su debut.
Ya se jugaron los primeros partidos del Mundial 2026, que han dejado diversas emociones en estos primeros días de competencia. Sin embargo, los seguidores del buen fútbol aún se preguntan cuánto falta para que sus selecciones favoritas debuten en este gran certamen, por lo que en esta nota conocerás qué naciones todavía no han jugado, a poco de terminar la primera semana mundialista.
PUEDES VER: Davies, figura de Canadá en el Mundial 2026, encaró a hincha que llevaba su camiseta: "Déjame ver..."
¿Qué selecciones faltan por debutar en la fecha 1 de la Copa del Mundo?
14 de junio
Este domingo habrá cuatro fascinantes partidos, entre los que más llaman la atención figuran los de Alemania ante Curazao, Países Bajos ante Japón y Ecuador ante Costa de Marfil.
|Partido
|Hora
|Alemania vs. Curazao
|12:00 p. m.
|Países Bajos vs. Japón
|3:00 p. m.
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|6:00 p. m.
|Suecia vs. Túnez
|9:00 p. m.
15 de junio
Este lunes, la selección española, una de las candidatas a llevarse el Mundial 2026, debutará contra Cabo Verde, mientras que Bélgica lo hará ante Egipto. Por el lado sudamericano, Uruguay tendrá un choque con Arabia Saudí.
|Partido
|Hora
|España vs. Cabo Verde
|11:00 a. m.
|Bélgica vs. Egipto
|2:00 p. m.
|Arabia Saudí vs. Uruguay
|5:00 p. m.
|Irán vs. Nueva Zelanda
|8:00 p. m.
16 de junio
Este martes, la selección francesa, comandada por Kylian Mbappé y Michael Olise, debutará contra Senegal, semifinalista de la Copa Africana, en lo que promete ser un partidazo. Ese mismo día, Argentina, liderada por Lionel Messi, se enfrentará a Argelia.
|Partido
|Hora
|Francia vs. Senegal
|2:00 p. m.
|Irak vs. Noruega
|5:00 p. m.
|Argentina vs. Argelia
|8:00 p. m.
|Austria vs. Jordania
|11:00 p. m.
17 de junio
Este miércoles, Cristiano Ronaldo y Portugal se medirán ante RD del Congo, en lo que promete ser un partidazo, antes del encuentro entre Inglaterra y Croacia. Por el lado sudamericano, Colombia se enfrentará a Uzbekistán.
|Partido
|Hora
|Portugal vs. RD Congo
|12:00 p. m.
|Inglaterra vs. Croacia
|3:00 p. m.
|Ghana vs. Panamá
|6:00 p. m.
|Uzbekistán vs. Colombia
|9:00 p. m.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90