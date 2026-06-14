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Mundial 2026: ¿Qué selecciones faltan debutar en la fecha 1 de la Copa del Mundo?

Ya se vivieron los primeros partidos del Mundial 2026. Sin embargo, aún faltan naciones que generan expectativa entre los aficionados, que esperan su debut.

Antonio Vidal
Qué selecciones faltan debutar en el Mundial 2026. Foto: composición Líbero/IG
Qué selecciones faltan debutar en el Mundial 2026. Foto: composición Líbero/IG
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Ya se jugaron los primeros partidos del Mundial 2026, que han dejado diversas emociones en estos primeros días de competencia. Sin embargo, los seguidores del buen fútbol aún se preguntan cuánto falta para que sus selecciones favoritas debuten en este gran certamen, por lo que en esta nota conocerás qué naciones todavía no han jugado, a poco de terminar la primera semana mundialista.

Alphonso Davies se acerco a hincha que llevaba su camiseta. Foto: composición Líbero

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¿Qué selecciones faltan por debutar en la fecha 1 de la Copa del Mundo?

14 de junio

Este domingo habrá cuatro fascinantes partidos, entre los que más llaman la atención figuran los de Alemania ante Curazao, Países Bajos ante Japón y Ecuador ante Costa de Marfil.

PartidoHora
Alemania vs. Curazao12:00 p. m.
Países Bajos vs. Japón3:00 p. m.
Costa de Marfil vs. Ecuador6:00 p. m.
Suecia vs. Túnez9:00 p. m.

15 de junio

Este lunes, la selección española, una de las candidatas a llevarse el Mundial 2026, debutará contra Cabo Verde, mientras que Bélgica lo hará ante Egipto. Por el lado sudamericano, Uruguay tendrá un choque con Arabia Saudí.

PartidoHora
España vs. Cabo Verde11:00 a. m.
Bélgica vs. Egipto2:00 p. m.
Arabia Saudí vs. Uruguay5:00 p. m.
Irán vs. Nueva Zelanda8:00 p. m.

16 de junio

Este martes, la selección francesa, comandada por Kylian Mbappé y Michael Olise, debutará contra Senegal, semifinalista de la Copa Africana, en lo que promete ser un partidazo. Ese mismo día, Argentina, liderada por Lionel Messi, se enfrentará a Argelia.

PartidoHora
Francia vs. Senegal2:00 p. m.
Irak vs. Noruega5:00 p. m.
Argentina vs. Argelia8:00 p. m.
Austria vs. Jordania11:00 p. m.

17 de junio

Este miércoles, Cristiano Ronaldo y Portugal se medirán ante RD del Congo, en lo que promete ser un partidazo, antes del encuentro entre Inglaterra y Croacia. Por el lado sudamericano, Colombia se enfrentará a Uzbekistán.

PartidoHora
Portugal vs. RD Congo12:00 p. m.
Inglaterra vs. Croacia3:00 p. m.
Ghana vs. Panamá6:00 p. m.
Uzbekistán vs. Colombia9:00 p. m.
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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