Mundial 2026: ¿Qué selecciones faltan debutar en la fecha 1 de la Copa del Mundo?

Ya se jugaron los primeros partidos del Mundial 2026, que han dejado diversas emociones en estos primeros días de competencia. Sin embargo, los seguidores del buen fútbol aún se preguntan cuánto falta para que sus selecciones favoritas debuten en este gran certamen, por lo que en esta nota conocerás qué naciones todavía no han jugado, a poco de terminar la primera semana mundialista.

¿Qué selecciones faltan por debutar en la fecha 1 de la Copa del Mundo?

14 de junio

Este domingo habrá cuatro fascinantes partidos, entre los que más llaman la atención figuran los de Alemania ante Curazao, Países Bajos ante Japón y Ecuador ante Costa de Marfil.

Partido Hora Alemania vs. Curazao 12:00 p. m. Países Bajos vs. Japón 3:00 p. m. Costa de Marfil vs. Ecuador 6:00 p. m. Suecia vs. Túnez 9:00 p. m.

15 de junio

Este lunes, la selección española, una de las candidatas a llevarse el Mundial 2026, debutará contra Cabo Verde, mientras que Bélgica lo hará ante Egipto. Por el lado sudamericano, Uruguay tendrá un choque con Arabia Saudí.

Partido Hora España vs. Cabo Verde 11:00 a. m. Bélgica vs. Egipto 2:00 p. m. Arabia Saudí vs. Uruguay 5:00 p. m. Irán vs. Nueva Zelanda 8:00 p. m.

16 de junio

Este martes, la selección francesa, comandada por Kylian Mbappé y Michael Olise, debutará contra Senegal, semifinalista de la Copa Africana, en lo que promete ser un partidazo. Ese mismo día, Argentina, liderada por Lionel Messi, se enfrentará a Argelia.

Partido Hora Francia vs. Senegal 2:00 p. m. Irak vs. Noruega 5:00 p. m. Argentina vs. Argelia 8:00 p. m. Austria vs. Jordania 11:00 p. m.

17 de junio

Este miércoles, Cristiano Ronaldo y Portugal se medirán ante RD del Congo, en lo que promete ser un partidazo, antes del encuentro entre Inglaterra y Croacia. Por el lado sudamericano, Colombia se enfrentará a Uzbekistán.