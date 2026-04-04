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DT de Spezia tuvo rotundo comentario sobre Lapadula tras poca participación en la Serie B: "Es un..."

En la antesala del partido entre Spezia y Carrarese Calcio, Luca D’Angelo se pronunció sobre la posible participación de Gianluca Lapadula.

Antonio Vidal
Luca D'Angelo habló sobre la participación de Gianluca Lapadula. Foto: composición Líbero/Spezia
Luca D'Angelo habló sobre la participación de Gianluca Lapadula. Foto: composición Líbero/Spezia
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Gianluca Lapadula ya entrena con normalidad junto al primer equipo de Spezia y todo indica que sería una de las alternativas que maneja el técnico Luca D’Angelo para el próximo partido ante Carrarese Calcio.

Incluso, en la última conferencia de prensa previa a este duelo, el estratega comentó cómo ha visto al ‘Bambino’ en los días recientes de trabajo durante la pausa por la fecha FIFA, destacando que lo percibe como un delantero muy fuerte.

Cabe señalar que el delantero ha tenido poco protagonismo en los últimos partidos, pues a pesar de estar en el banquillo en algunos compromisos no ingresó al terreno de juego.

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DT de Spezia tuvo rotundo comentario sobre Lapadula

De acuerdo a las palabras del entrenador italiano, a Lapadula lo ha visto bien, y considera que tiene la capacidad para entrar o salir desde el inicio. Además, dejó en claro que el peruano es uno de los nombres con los que cuenta para la recta final de la Serie B.

"Es un delantero muy fuerte, las estadísticas lo demuestran. Lo he visto rendir muy bien en los últimos 12 días, así que tiene la capacidad de entrar o salir de inicio. Sus características lo hacen más adecuado para ciertos partidos, pero es un jugador con el que contamos mucho", fueron las palabras de Luca D’Angelo.

¿Cuándo juega Gianluca Lapadula con Spezia?

El próximo partido que tendrá Spezia será contra Carrarese Calcio por la fecha 33 de la Serie B. Dicho duelo está programado para el lunes 6 de abril, por lo que Gianluca Lapadula podría tener acción en esta jornada.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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