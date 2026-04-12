Liverpool vs PSG por la Champions League: fecha, hora y canal de TV para ver el partido

Este martes 14 de abril, los seguidores de la Champions League disfrutarán de un partido con muchas emociones: PSG vs Liverpool FC, encuentro correspondiente a los playoffs de vuelta. Como se recuerda, los dirigidos por Arne Slot cayeron 2-0 ante los de Luis Enrique, por lo que este duelo promete más de una emoción, ya que se cerrará en Anfield. Los locales, que se encuentran al borde de la eliminación, buscarán lograr el milagro para avanzar a la siguiente instancia. Por ello, Líbero te presenta la programación de este compromiso.

¿Cuándo juega PSG vs Liverpool por la Champions League?

Este encuentro se llevará a cabo este martes 14 de abril, en el estadio Anfield que cuenta con una capacidad para 61.276 espectadores. Los ‘Reds’ buscarán voltear el resultado ante su gente.

¿A qué hora juega PSG vs Liverpool por la Champions League?

Este compromiso, desde territorio peruano, se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Sin embargo, si te encuentras fuera del país, Líbero te trae los horarios en otros países para que no te pierdas el encuentro.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay : 4.00 p. m.

: 4.00 p. m. Bolivia, Venezuela : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. Colombia, Ecuador : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Liverpool por la Champions League?

Para ver este encuentro en Perú, podrás hacerlo a través de la señal de ESPN; además, vía streaming, lo podrás seguir por Disney+. A continuación, la lista de canales para cada país.

Argentina: Fox Sports, Disney+

Fox Sports, Disney+ Bolivia: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Brasil: Max Brazil

Max Brazil Chile: ESPN, Disney+, ESPN

ESPN, Disney+, ESPN Colombia: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Ecuador: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Paraguay: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Perú: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Uruguay: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Venezuela: ESPN, Disney+

Historial de enfrentamientos

PSG tiene una ligera ventaja en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, con 4 victorias y 3 derrotas, y cinco de esos siete partidos terminaron sin recibir goles. Además, tras el triunfo en la ida, el conjunto parisino ha ganado seis de sus últimos siete partidos ante rivales ingleses en esta competición, con un empate en ese registro.