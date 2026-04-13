Lamine Yamal desafió al 'Cholo' Simeone previo al Atlético Madrid vs Barcelona: "A ver si..."

Se viene un partidazo de infarto entre Atlético de Madrid vs Barcelona por el pase a las semifinales de la Champions League. En el encuentro de ida que se jugó en el Spotify Camp Nou, los colchoneros dieron el golpe y se quedaron con la victoria por 2-0 gracias a los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, por lo que los culés deberán realizar un partido perfecto para darle vuelta. Y eso lo sabe muy bien Lamine Yamal, quien habló en conferencia de prensa y le lanzó un peculiar ‘reto’ al ‘Cholo’ Simeone.

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¿Qué dijo Lamine Yamal sobre el Atlético de Madrid vs Barcelona?

En primer lugar, la joven estrella de 18 años resaltó los argumentos que tienen para poder creer en la remontada y que tienen muchas ganas de estar en las semifinales: “Creo que somos un equipo joven, somos todos culés, muy culés y lo hemos demostrado muchas veces. Hay que hacer lo que hemos hecho toda la temporada, luchar por este escudo, tenemos muchas ganas de estar en semifinales y lo daremos todo”.

Luego, Yamal añadió que tienen muchos jugadores que pueden ser claves en la remontada: “Por suerte, estoy jugando en el Barça y hay jugadores de mucha calidad, veteranos de clase mundial que lo demuestran cada año, no creo que pase solo por mí, si pasase esto tampoco me importaría. Tenemos muchos jugadores que pueden remontar por sí mismos y por eso confío en el equipo”.

Finalmente, Lamine aseguró que se encuentra muy motivado para este duelo: “Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana, estoy motivado para eso y espero que pueda marcar las diferencias”, y luego se animó a lanzarle un peculiar reto al entrenador del Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador y espero que sí”.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs Barcelona?

El partidazo entre Atlético Madrid vs Barcelona se jugará este martes 14 de abril a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Barcelona?

La transmisión del duelo entre Atlético Madrid vs Barcelona estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica.