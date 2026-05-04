Los Chankas volvieron a sufrir un nuevo revés, esta vez cayeron por 1-0 ante Deportivo Garcilaso y complican sus chances en el Torneo Apertura. Alianza Lima quedó como único puntero, a tres puntos de su escolta, que ahora deben bregar el doble para conseguir el objetivo.

Hay que tomar en cuenta que además de la desventaja en puntos, los ‘Guerreros’ están también abajo en diferencia de goles en comparación con los íntimos, por lo que no solo debe alcanzarlos, sino que deben superarlos en puntaje.

La obligación para el elenco dirigido por Walter Paolella es ganar los dos partidos de local que le quedan y también dar el golpe en su visita a Matute, que será en la fecha 16, en un encuentro que apunta a ser decisivo en la disputa por el campeonato.

Cabe señalar que Los Chankas venían de 11 partidos invictos y además habían sumado ocho victorias consecutivas hasta su caída en Tarma ante ADT. Ahora llevan dos derrots al hilo.

Fixture que le resta a Los Chankas

Cusco FC vs Chankas | Fecha 14

Chankas vs CD Moquegua | Fecha 15

Alianza Lima vs Chankas | Fecha 16

Chankas vs UTC | Fecha 17

¿Cómo se define el campeón de la Liga 1 2026?

Cabe señalar que para este año habrá play off semifinales para definir al campeón. Lo jugarán los campeones del Apertura y Clausura, además de los dos mejores segudos en el Acumulado.

Si un equipo que gana el Apertura o Clausura también es primero o segundo del Acumulado, clasifica directamente a la final. Además, si el mismo club conquista ambos torneos, automáticamente es campeón nacional.