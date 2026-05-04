0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura

¿Todavía en la pelea? Los partidos que le restan a Los Chankas en el Torneo Apertura

Los Chankas cayeron ante Garcilaso y complican sus chances de conquistar el Torneo Apertura. ¿Aún tienen posibilidades o ya dejaron el título servido a Alianza Lima?

Wilfredo Inostroza
Los Chankas sumaron su segunda derrota consecutiva en la Liga 1
Los Chankas sumaron su segunda derrota consecutiva en la Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Los Chankas volvieron a sufrir un nuevo revés, esta vez cayeron por 1-0 ante Deportivo Garcilaso y complican sus chances en el Torneo Apertura. Alianza Lima quedó como único puntero, a tres puntos de su escolta, que ahora deben bregar el doble para conseguir el objetivo.

Alianza Lima puede salir campeón del Apertura antes de tiempo.

PUEDES VER: Con la derrota de Los Chankas: ¿En qué fecha Alianza Lima puede ser campeón del Apertura?

Hay que tomar en cuenta que además de la desventaja en puntos, los ‘Guerreros’ están también abajo en diferencia de goles en comparación con los íntimos, por lo que no solo debe alcanzarlos, sino que deben superarlos en puntaje.

La obligación para el elenco dirigido por Walter Paolella es ganar los dos partidos de local que le quedan y también dar el golpe en su visita a Matute, que será en la fecha 16, en un encuentro que apunta a ser decisivo en la disputa por el campeonato.

Cabe señalar que Los Chankas venían de 11 partidos invictos y además habían sumado ocho victorias consecutivas hasta su caída en Tarma ante ADT. Ahora llevan dos derrots al hilo.

Fixture que le resta a Los Chankas

  • Cusco FC vs Chankas | Fecha 14
  • Chankas vs CD Moquegua | Fecha 15
  • Alianza Lima vs Chankas | Fecha 16
  • Chankas vs UTC | Fecha 17

¿Cómo se define el campeón de la Liga 1 2026?

Cabe señalar que para este año habrá play off semifinales para definir al campeón. Lo jugarán los campeones del Apertura y Clausura, además de los dos mejores segudos en el Acumulado.

Si un equipo que gana el Apertura o Clausura también es primero o segundo del Acumulado, clasifica directamente a la final. Además, si el mismo club conquista ambos torneos, automáticamente es campeón nacional.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Chankas perdió 1-0 ante Garcilaso y le dejó servido el título del Apertura a Alianza Lima

  2. ¿Todavía en la pelea? Los partidos que le restan a Los Chankas en el Torneo Apertura

  3. Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: Clasificación actualizada tras resultados de la fecha 13

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano