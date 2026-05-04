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Agente de Fossati dio detalles de cómo fue su salida de la 'U': “Quien lo sacó fue Velazco”
Pablo Bentancur, en una reciente entrevista, dio a conocer detalles sobre la salida de Jorge Fossati y dejó un tajante comentario sobre Velazco.
En una reciente entrevista para el programa Fútbol Satélite, Pablo Bentancur, representante de Jorge Fossati, dio detalles sobre la salida del ‘Nonno’ de Universitario de Deportes, y se mostró muy molesto por las recientes declaraciones de Franco Velazco. Bentancur no dudó en desmentir lo dicho por el administrador de la ‘U’ sobre el entrenador uruguayo.
En ese sentido, el representante fue tajante al señalar que Fossati no renunció, sino que fue despedido, y lanzó un fuerte comentario sobre la gestión de Velazco sobre este tema.
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Representante de Jorge Fossati dio detalles sobre la salida del DT de Universitario
“Ahora lo voy a decir yo: Fossati nunca renunció; quien lo sacó fue el señor Velazco y tenemos todas las pruebas. Al final, entre lo que se le pagó a Fossati y al otro entrenador, ya se gastó tres veces más de lo que se había pedido como aumento. Además, se solicitó un incremento que no era el doble, para poder negociarlo”, fueron las primeras palabras del representante.
Además, dio a conocer que ellos esperaban el mismo trato que tenían con Jean Ferrari. Sin embargo, la realidad fue otra.
“Más o menos, lo que se esperaba era algo similar a lo que se hizo con Ferrari, quien, al ser una persona del fútbol y entiende del tema, lo resolvió en 20 minutos con Fossati”.
“Nosotros, por respeto, no comentamos, aunque estábamos en desacuerdo porque el profesor quería seguir. El contrato fue roto por parte de Universitario. (…) Después de romper el contrato, se dieron cuenta de que no podían pagar todo y pidieron financiación; Fossati la aceptó. Y ahora salir a escuchar esto, no”.
¿Qué era lo que lo que quería Jorge Fossati en Universitario?
En otro momento de la conversación, Bentancur dio a conocer lo que Fossati realmente estaba pidiendo a la institución crema.
“Tener injerencia en la parte deportiva era en lo que más ponía hincapié: que se sepa qué jugadores se van a firmar y cuáles no. Ahora más tarde lo va a explicar él. Porque Fossati, saliendo campeón en cinco países distintos y con la trayectoria que tiene, no puede venir un abogado o yo mismo a decirle ‘este tiene que venir’, ¿no? yo creo que tiene que pasar por el entrenador, más aún conociendo como conocía él a la U”.
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