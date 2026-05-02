Jorge Fossati debutó con triunfo en Liverpool de Uruguay y es elogiado: "El hombre"

En su estreno como entrenador de Liverpool de Uruguay, Jorge Fossati vio cómo el conjunto negriazul se impuso con claridad por 3-0 ante Danubio en el Parque Alfredo Víctor Viera, en partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.

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Jorge Fossati debutó con triunfo en Liverpool de Uruguay

Durante los primeros 45 minutos del encuentro, el juego tuvo intensidad y continuos cambios de ritmo, aunque a ambos equipos les faltó precisión en los metros finales, por lo que el empate sin goles se mantuvo hasta el descanso.

Al inicio de la segunda parte, Danubio exhibió una leve mejoría, pero fue Liverpool el que dio el primer golpe. La acción comenzó en los pies de Rabuñal y concluyó con un centro de Zabala que Bentancourt no alcanzó a conectar; sin embargo, por el segundo palo apareció Federico Martínez para anotar el 1-0.

Liverpool venció a Danubio en su debut de Jorge Fossati

El partido cambió por completo en el minuto 67, cuando Sebastián Fernández fue expulsado con tarjeta roja tras golpear en el rostro a Santiago Laquidaín, dejando a Danubio con diez jugadores.

Aprovechando la superioridad numérica, Liverpool aumentó de inmediato la diferencia con un disparo desde larga distancia de Degregorio, que sorprendió al guardameta Goicoechea, de débil respuesta, para establecer el 2-0.

Jorge Fossati fue elogiado en Uruguay por Liverpool

En los minutos finales, una falta de Martín Jourdan sobre Matías Mir derivó en un penal que Facundo Barceló convirtió desde los 12 pasos a los 85’, con lo que selló el 3-0 definitivo en una jornada perfecta para Fossati en su debut.

Jorge Fossati es elogiado en Uruguay

Antes del encuentro entre Liverpool y Danubio, las redes sociales del conjunto negriazul destacaron la extensa trayectoria de Jorge Fossati y su conocimiento del fútbol. Además, lo presentaron como el referente llamado a conducir al club otra vez a la victoria, tras atravesar una crisis deportiva.