- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
Revelan lo que hará Jorge Fossati tras palabras de Franco Velazco: "La histora va a continuar"
El administrador de Universitario tuvo fuertes palabras para con Fosasti y aseguró que no siguió porque pidió muchas que estaban fuera de su alcance.
La 'guerra' entre Franco Velazco y Jorge Fossati parece que no tendrá cuándo acabar. Ahora último, el administrador de Universitario de Deportes tuvo duras palabras hacia el entrenador del Liverpool de Uruguay y aseguró que decidieron no seguir con él porque estaba pidiendo demasiadas cosas.
En conferencia de prensa, Franco Velazco aseguró que el 'Nonno' no solo pidió el doble de sueldo para continuar en Universitario de Deportes, sino también autos de alta gama, asientos de lujo cada vez que viajaban y un porcentaje del dinero generado por el marketing. Ante esto, reveló que Jorge Fossati no se quedará callado.
En el último programa de 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta resaltó que, pese a que Franco Velazco ya no quiere seguir hablando del tema de Jorge Fossati, el uruguayo no se quedará callado y en los próximos días saldrá a hablar para dar su versión de lo sucedido.
“Eso no quita que creo que el lunes creo que Fossati se va a pronunciar, es la información que llega desde Uruguay y esta historia va a continuar", señaló el comunicador. Ante esto, el exjugador de Alianza Lima Henry Quinteros resaltó que Franco Velazco no debió haber ventilado tantas cosas.
¿Qué dijo Franco Velazco sobre Jorge Fossati?
“Con el profesor Fossati no se pudo continuar porque teniendo contrato pidió el doble de su sueldo, pidió autos de alto gama, asientos de primera clase, pidió tener poder decisión en la parte comercial y marketing, y eso no lo podemos permitir. La ‘U’ está primero", fueron las palabras del administrador merengue en conferencia de prensa.
No olvides revisar tu agenda deportiva
