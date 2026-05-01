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Universitario vs. Juan Pablo II por la Liga 1: cuándo juegan, horarios, entradas y dónde ver

Juan Pablo II recibe a Universitario en el Estadio Mansiche de Trujillo. Horarios, entradas, canales y todos los detalles del partido.

Jesús Yupanqui
Universitario se medirá contra Juan Pablo II en Trujillo por el Torneo Apertura.
Universitario se medirá contra Juan Pablo II en Trujillo por el Torneo Apertura. | FOTO: Universitario y Juan Pablo II
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Universitario visitará a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura. Si bien los cremas complicaron sus opciones de llevarse el primer certamen de la temporada, saben que necesitan seguir sumando para no alejarse de los primeros puestos de la Liga 1. Por su apretada agenda, el jueves tienen un duelo clave ante Coquimbo Unido. Jorge Araujo analiza presentar en el Mansiche de Trujillo un equipo mixto.

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¿Cuándo juegan Universitario vs. Juan Pablo II?

El partido entre Universitario y Juan Pablo II se realizará este domingo 3 de mayo en Trujillo. El conjunto de Christian Cueva necesita los puntos para continuar escalando posiciones. Por su parte, la U busca recuperarse tras la derrota ante Alianza Atlético en el Monumental.

Universitario vs. Juan Pablo II 2026: ¿a qué hora juegan?

  • Perú, Ecuador y Colombia: 1.15 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 2.15 p. m.
  • México: 12.15 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 3.15 p. m.

Universitario vs. Juan Pablo II: dónde ver

La transmisión de Universitario vs. Juan Pablo II estará a cargo de L1 MAX. En el exterior, puedes seguir el compromiso por L1 Play.

Universitario vs. Juan Pablo II: entradas

  • Sur: S/65
  • Norte: S/70
  • Oriente: S/100
  • Occidente Sur: S/150
  • Occidente Norte: S/150
  • Butaca-Occidente Sur: S/200
  • Butaca-Occidente Norte: S/200

Las entradas están disponibles en Vaope.com.

¿Dónde juegan Universitario vs. Juan Pablo II?

El partido se realizará en el Estadio Mansiche de Trujillo, ubicado en el departamento de La Libertad. El recinto fue inaugurado en 1946 y tiene capacidad para 25.036 personas.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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