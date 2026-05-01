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Jersson Vásquez, ex Universitario, remece el mercado y firma por club nacional: "Experiencia"
Jersson Vásquez, exjugador de Universitario, sorprendió a los hinchas luego de conocerse que ha firmado contrato por un importante club nacional por todo el 2026.
Universitario de Deportes ha tenido en sus filas a grandes jugadores, muchos de los cuales terminaron dejando huella en el equipo. Ese fue el caso de Jersson Vásquez, quien jugó por varios años con los cremas y se ganó el cariño de los hinchas. No obstante, recientemente se conoció que el futbolista nacional ha sido confirmado como fichaje de un club del fútbol peruano.
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Jersson Vásquez, ex Universitario, firma por club nacional
A finales de la temporada pasada, Jersson Vásquez había anunciado su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, recientemente el portal ‘La Pichanga de Arequipa’ reveló que el futbolista acaba de sumarse a las filas de FC Sporting Company, equipo que disputará la Liga 3 2026.
“Jersson Vásquez se suma a FC Sporting Company SA para aportar experiencia rumbo al objetivo 2026”, señalaron en su publicación. Del mismo modo, la noticia fue compartida por diversos medios arequipeños y ya se filtró una fotografía del lateral con la indumentaria del club.
Jersson Vásquez es nuevo jugador de FC Sporting Company para disputar la Liga 3
La llegada del exjugador de Universitario también se vio impulsada por Ysrael Zúñiga, quien actualmente se desempeña como DT del equipo y en el pasado compartió vestuario con Vásquez.
“No tengo que aclimatarme a Arequipa porque hace unos meses vengo viviendo en esta ciudad. Lo que sí busco es acoplarme lo más rápido posible al grupo y poder ayudar a cumplir los objetivos de este 2026”, fueron las palabras de Jersson Vásquez tras su llegada al club.
¿Cómo le fue a Jersson Vásquez en Universitario?
Jersson Vásquez fue uno de los grandes fichajes que realizó Universitario en 2017, donde se ganó el cariño y respeto de la hinchada luego de tener un notable rendimiento en el campo e incluso llegó a ser capitán del equipo. En total, el lateral izquierdo se mantuvo en la escuadra crema por tres temporadas, en las que consiguió marcar 15 goles y brindar 12 asistencias.
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