Jersson Vásquez, ex Universitario, remece el mercado y firma por club nacional: "Experiencia"

Universitario de Deportes ha tenido en sus filas a grandes jugadores, muchos de los cuales terminaron dejando huella en el equipo. Ese fue el caso de Jersson Vásquez, quien jugó por varios años con los cremas y se ganó el cariño de los hinchas. No obstante, recientemente se conoció que el futbolista nacional ha sido confirmado como fichaje de un club del fútbol peruano.

Jersson Vásquez, ex Universitario, firma por club nacional

A finales de la temporada pasada, Jersson Vásquez había anunciado su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, recientemente el portal ‘La Pichanga de Arequipa’ reveló que el futbolista acaba de sumarse a las filas de FC Sporting Company, equipo que disputará la Liga 3 2026.

“Jersson Vásquez se suma a FC Sporting Company SA para aportar experiencia rumbo al objetivo 2026”, señalaron en su publicación. Del mismo modo, la noticia fue compartida por diversos medios arequipeños y ya se filtró una fotografía del lateral con la indumentaria del club.

Jersson Vásquez es nuevo jugador de FC Sporting Company para disputar la Liga 3

La llegada del exjugador de Universitario también se vio impulsada por Ysrael Zúñiga, quien actualmente se desempeña como DT del equipo y en el pasado compartió vestuario con Vásquez.

“No tengo que aclimatarme a Arequipa porque hace unos meses vengo viviendo en esta ciudad. Lo que sí busco es acoplarme lo más rápido posible al grupo y poder ayudar a cumplir los objetivos de este 2026”, fueron las palabras de Jersson Vásquez tras su llegada al club.

¿Cómo le fue a Jersson Vásquez en Universitario?

Jersson Vásquez fue uno de los grandes fichajes que realizó Universitario en 2017, donde se ganó el cariño y respeto de la hinchada luego de tener un notable rendimiento en el campo e incluso llegó a ser capitán del equipo. En total, el lateral izquierdo se mantuvo en la escuadra crema por tres temporadas, en las que consiguió marcar 15 goles y brindar 12 asistencias.